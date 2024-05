O que a filha de Luana Piovani tem? Especialista abre o jogo sobre condição

Em contato com a CARAS Brasil, o infectologista Igor Marinho explicou sobre parvovírus humano; filha de Luana Piovani apresentou sintomas da doença

Nesta segunda-feira, 20, Luana Piovani (47) usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a saúde da filha, Liz. O que ela tem? A pequena está com suspeita de infecção por parvovírus humano. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, especialista em Infectologia, abre o jogo sobre condição.

Igor Maia Marinho é médico da Clínica Sartor e Infectologista pela faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Durante a conversa, o Dr. Igor reforça que essa é uma doença comum na infância.

"O parvovírus humano ou parvovírus B19 é um vírus que pode ser responsável pela ocorrência do Eritema Infeccioso, uma infecção viral leve e comum na infância, que pode ser transmitida a partir de secreções respiratórias, como gotículas ao tossir ou espirrar", comenta.

De acordo com o Marinho, a doença não costuma ser grave: "Na maioria das crianças, o eritema infeccioso é inofensivo e desaparece sozinho em cerca de uma semana a dez dias. Não há tratamento específico, mas medidas caseiras, como repouso e medicamentos para aliviar sintomas como febre e dores, podem ser recomendadas pelo pediatra".

O Infectologista também esclarece que a doença é contagiosa, mas nada alarmante. Se a criança apresentar algum dos sintomas do parvovírus, deve consultar um pediatra, e ser afastada de suas atividades escolares.

"Geralmente essas crianças contraem a doença a partir do contato em escola ou outros ambientes com outras crianças sintomáticas. Por isso, havendo sintomas compatíveis, a criança deve ser preferencialmente afastada das atividades escolares e um médico deve ser consultado. Pode afetar crianças de todas as idades, mas principalmente na faixa etária de 04-10 anos", declara.

Foi o que aconteceu com a filha de Luana Piovani. A atriz informou que Liz, seguindo orientações médicas, ficará afastada da escola enquanto houver sintomas. Ela também comentou que sua herdeira está ótima.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LUANA PIOVANI: