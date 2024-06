Apaixonado, Luan Santana se declara para Jade Magalhães: 'Minha gata'

Pronto para se apresentar em evento em Petrolina, Luan Santana se declara para sua namorada, Jade Magalhães, com foto encantadora; confira!

O cantor Luan Santana está em Petrolina, em Pernambuco, nesta sexta-feira, 21, para participar do São João de Petrolina. E é claro que ele não pode deixar de levar sua namorada, Jade Magalhães, para lhe acompanhar nesta viagem especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, o sertanejo compartilhou um clique do casal em uma van a caminho da cidade. No clique, Luan fez carão para a câmera enquanto a influenciadora apareceu toda maquiada, arrumando seu cabelo, pronta para chegar ao evento.

Na legenda, o artista se declarou para sua amada e ainda mandou um recado para seus fãs. "Indo pra Petrolina PE com a minha gata hoje. Cheguem cedo porque já tô chegando também. Nois se vê lá", escreveu Luan.

Seus fãs logos se derreteram pelo clique nos comentários. "Que lindos!", disse um seguidor. "Imagina os filhos", disparou outro. "Ô casal perfeito", declarou mais um.

Confira a publicação:

Luan Santana revela ‘escapadas’ com Jade Magalhães antes de reconciliação

Antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan Santana e Jade Magalhães já estavam ensaiando uma reconciliação sob total discrição. Apaixonado, o cantor sertanejo revelou que dava algumas ‘escapadas’ longe dos olhos do público e frequentava o apartamento da namorada sem que nem o porteiro soubesse.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Luan celebrou a nova fase ao lado de sua amada e revelou que, apesar de a reconciliação ter sido recente para os fãs, eles passaram meses curtindo em segredo: “A gente vinha ensaiando faz um tempo já, mas ninguém sabia. Eu ia até o apartamento dela, entrava escondido e ninguém sabia”, ele detalhou as visitas secretas.

“Nós ficamos ensaiando isso há meses. Eu ia escondido até para o porteiro não ver. Ela me esperava ali na garagem, aí a gente subia para casa e, enfim, ficamos assim por muitos meses. Ficamos nessa só aproveitando”, disse o cantor sertanejo. É bom destacar que ele estava solteiro na época, assim como a influenciadora digital.