Camila Morgado revela críticas por não ter redes sociais: 'Vai ficar desempregada'

LONGE DO VIRTUAL

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Camila Morgado; ela analisa jornada na arte e explica seu afastamento das redes sociais

Na última terça-feira, 25, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com Camila Morgado (49). Sempre muito discreta com relação a sua vida pessoal, ela optou por não ter redes sociais. A atriz revela que recebeu críticas por conta dessa escolha: "Vai ficar desempregada".

Não é de hoje que Camila demonstra seu desinteresse em ter um perfil nas redes sociais. Atualmente, muitos influenciadores e atores estão recebendo oportunidades por conta do grande número de seguidores, mas isso não é uma preocupação para atriz.

Camila confessa que já recebeu críticas pela sua escolha: "Já falaram para mim: 'Você vai ficar desempregada', mas a gente fica sempre mesmo, né? Porque acaba um trabalho a gente já está desempregado. A vida do ator é assim".

Apesar dos comentários, Camila Morgado reforça não ter desejo pelos ambientes digitais: "A vida do ator é essa mesmo, o meu serviço, como diz Tony Ramos, é esse [se referindo a um estúdio de gravação da novela]. Eu venho aqui para serviço".

NOVA FASE

Atualmente, Camila integra o elenco de Renascer no papel de Iolanda Gouveia, mas todos a conhecem como Dona Patroa. Após anos de opressão ao lado do marido Coronel Egídio (Vladimir Brichta), a personagem decide romper e tomar as rédeas da própria vida.

"Um personagem muito bonito, muito simbólico para nós mulheres. Um personagem que viveu em apagamento, não tinha nem nome, era vista como Dona Patroa, uma pessoa que não tem nome próprio e, de repente, ela consegue se enxergar como Iolanda. A partir disso, traçar toda uma trajetória desse arco dramático das mulheres que vivem em apagamento, que vivem na submissão", confessa.

Camila Morgado revela que sua personagem está passando por um momento de descoberta. Para atriz, com o enredo de Dona Patroa, a trama aborda sobre relacionamentos abusivos e o quanto é difícil sair de uma situação como essa.

"Agora, ela se encontra nesse momento de descoberta, que mulher ela é agora. Eu vejo, lendo o texto, que ela ainda não descobriu. Teve uma cena que foi muito bonita, que nem o corpo dela ela sabia que era dela, esse pertencimento do corpo [...] Ela não sabia que ela tinha uma perna bonita, seios, ela começa a se descobrir como mulher e sentir desejo real", finaliza Camila.

