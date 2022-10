Camila Morgado revela motivo para não ter redes sociais: 'Pacto'

Camila Morgado diz que fez um pacto com ela mesma para ficar longe do mundo virtual após susto no passado

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 10h50

A atriz Camila Morgado (47), que interpreta a Irma no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que não tem perfis nas redes sociais por causa de um motivo inusitado. No podcast Papo de Novela, do Gshow, ela contou que decidiu ficar longe da internet após ver críticas que recebeu no passado.

Assim, a estrela fez um pacto com ela mesma para não ler mais os comentários maldosos na internet.

"Uma vez, em 'A Casa das Sete Mulheres', fui dar uma pesquisada e falaram tantas coisas difíceis de ler... Fiquei tão assustada que fiz um pacto comigo: não vou ler mais, caso contrário, não vai ser um lugar bom para mim como atriz. Quero desempenhar meu trabalho, estudar... Não sou contra, faz parte do nosso trabalho receber crítica, saber o que o público está falando e para podermos melhorar. (...) Mas isso não é o que me motiva. O que me motiva é o amor pelo meu trabalho, tentar desenvolver uma linha, um arco dramático, uma reflexão", disse ela.

O final de Irma no remake de Pantanal

A personagem Irma (Camila Morgado) vai ter um final feliz no remake da novela Pantanal, da Globo. No último capítulo da trama, ela vai se casar com José Lucas (Irandhir Santos). Os dois vão dizer o 'sim' em uma cerimônia tripla de casamento, que também contará com a união de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), e de Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa).

Vale lembrar que, na reta final, Irma teve um filho de Trindade (Gabriel Sater). O bebê nasceu bem e com o dom de não chorar. Ele dá risada quando quer alguma coisa da mamãe. Porém, ela não ficou com Trindade, já que ele foi embora para evitar que os dois tivessem alguma relação com o pacto que ele fez com o cramulhão no passado.

O remake da novela Pantanal chega ao fim no dia 7 de outubro e será substituído por Travessia, de Gloria Perez, que estreia no dia 10 de outubro.

Fotos: Globo / Estevam Avellar

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!