Paolla Oliveira choca com foto em carteira de trabalho: 'Até na 3x4 é linda'

No 1º de maio, Paolla Oliveira choca ao mostrar aparência em foto da carteira de trabalho; atriz refletiu sobre a importância da labuta em sua vida

A atriz Paolla Oliveira celebrou o Dia do Trabalho nesta quarta-feira, 01. A famosa então refletiu sobre como a atividade remunerada tem importância na vida da mulher e chamou a atenção ao mostrar sua carteira de trabalho.

A famosa então impressionou com a aparência que estava quando foi tirado o clique há muitos anos atrás. De cabelos na altura dos ombros e com um loiro de tom dourado, a namorada de Diogo Nogueira surgiu diferente e chocou.

"Desde muito cedo, aprendi o valor que o trabalho tem na vida de uma pessoa, uma lição dada em casa. Com um pouco mais de experiência, entendi a importância que ele tem na vida das mulheres. A independência financeira que vem através do trabalho traz liberdade nas relações, seja qual for, e dos desejos", começou falando sobre o como iniciou a labuta em sua vida.



"Traz a nossa possibilidade de escolha do que queremos, ou se queremos permanecer nelas. Traz segurança, confiança e se torna parte importante de nossa identidade. Não toda, mas uma parte genuína e importante dela! É incrível pensar que houve um tempo em que isso era proibido para nós, mulheres. Desejo que mais mulheres possam desbravar essas conquistas com dignidade e equidade. Celebremos o 1º de maio", comemorou a oportunidade das mulheres de trabalharem.

Nos comentários, os internautas não deixaram de elogiar a musa, que postou os registros arrasadores e revelou sua carteira de trabalho. "Até na 3x4 é linda", notaram os fãs. "Você é minha inspiração", falaram outros.

Recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast Quem Pode, Pod.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira revela como fez para encarnar namorada de Nanda Costa

Paolla Oliveira (41) está realizada com sua atuação em Justiça 2. Na série que estreia no próximo dia 11 de abril no Globoplay, a atriz vive Jordana, herdeira de um grande fazendeiro casada com Egisto (Marcello Novaes) e que se envolve com a personagem de Nanda Costa (37). Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a artista revela como conseguiu o papel de destaque e reflete sobre o audiovisual atual. Leia mais aqui.