Autor de novelas, Manoel Carlos foi diagnosticado com doença sem cura

O autor de novelas Manoel Carlos leva uma vida tranquila e longe dos holofotes desde que se aposentou da TV. Em uma nova entrevista, a filha dele, Júlia Almeida, contou que o pai foi diagnosticado com Parkinson, que é uma doença sem cura, mas com tratamento, há seis anos.

"Olha, (receber o diagnóstico) nunca é bom, né? Mas é uma doença que é tratável. Ele está muito bem assessorado por médicos e tem acompanhantes. Está sendo cuidado direitinho, tem minha mãe ao lado dele. Eles são casados há 50 e tantos anos, acho lindo esse relacionamento. Ela se aposentou junto com ele. Eu vou sempre vê-los. Meu pai gosta de ouvir música clássica, faz fisioterapia. Vive lá no universo dele junto com a minha mãe. Faz os exames dele, gosta de ler jornal e pegar sol olhando o Cristo (Redentor). O que ele quer mesmo é que o trabalho dele continue para as outras gerações. Eu entendi o que foi passado para mim", disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Após o diagnóstico, ele deu a missão para a filha organizar o legado da carreira dele, que tem várias obras com a produtora Boa Palavra, que foi criada por ele em parceria com a esposa, Elisabety. Júlia abraçou a ideia e se dedica à organização dos trabalhos do pai.

"Eu me casei, morei na Inglaterra durante um tempo, me divorciei e voltei para cá em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Então, me passaram a função de cuidar da Boa Palavra. No começo do ano passado, meu pai sentou comigo e explicou que estava aposentado, minha mãe também. Ele quis as coisas dele organizadas. Estava uma bagunça. Fui criada vendo meu pai e minha mãe trabalhando juntos, como parceiros, criando e construindo esse legado. Minha missão é reunir esses arquivos todos, não só os que já viram, porque tem muita coisa nova, e fazer com que a nova geração tenha acesso à marca do Manoel Carlos", comentou.

Vale lembrar que a última novela de Manoel Carlos foi exibida há quase 10 anos: Em Família, que foi ao ar de fevereiro a julho de 2014. Ele teve vários trabalhos de sucesso na televisão brasileira, incluindo as novelas Água Viva, Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida e Viver a Vida.

