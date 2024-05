Ana Maria Braga rebate críticas por namorar homem 22 anos mais novo

Aos 75 anos, Ana Maria Braga rebate críticas sobre se relacionar com pessoas mais novas; apresentadora explicou sobre sua decisão

A apresentadora Ana Maria Braga não esconde que é romântica e que acredita no amor, mas prefere manter seus relacionamentos longe dos holofotes. Namorando o jornalista Fábio Arruda, de 53 anos, ela falou em sua participação no Conversa Com Bial sobre as críticas por se relacionar com homens mais novos.

Aos 75 anos, a comandante do Mais Você se mostrou bem resolvida e não ligar para os comentários preconceituosos sobre suas relações. Ana Maria Braga até riu ao falar que os críticos também terão sua idade e precisam se permitir ser feliz ao lado de alguém que gostem de verdade.

“Quando namoro gente mais jovem, as críticas vêm. Às vezes veladas, às vezes... tenho uma pena dessas pessoas, porque não enxergam a possibilidade de amanhã, eles mesmo estarem... Não tem uma alternativa diferente, o caminho é esse, tenho uma pena deles", falou ela.

"Porque a felicidade que a gente tem de ter alguém do lado da gente, que goste da gente de verdade e que nos seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade e você não manda no coração, nunca desisti de acreditar no amor e fazia algum tempo que eu tava, realmente, não gosto de ficar sozinha", comentou sobre acreditar no amor independente da idade.

Ainda no Conversa Com Bial, a apresentadora revelou que teve as veias entupidas e por conta de seu estado de saúde precisou largar um vício. É bom lembrar que ela já teve câncer de pulmão e lutou contra a doença mais de uma vez.

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".