Boninho celebra 17 anos da filha e semelhança choca: 'Versão feminina'

Ela cresceu! Boninho celebra aniversário de sua filha com Ana Furtado e jovem, de 17 anos, impressiona com forte semelhança com o pai

A filha de Boninho e Ana Furtado, Isabella Furtado de Oliveira, completa 17 anos nesta quarta-feira, 01, e recebeu uma homenagem do pai na rede social. Com fotos deles em vários momentos, o diretor global comemorou a data especial.

Os registros dele com a herdeira caçula deram o que falar, isso porque, a menina impressionou com a forte semelhança com o pai. Mais uma vez, Bella chamou a atenção com os traços tão parecidos com o de Boninho.

"Hoje esse linda menina está fazendo 17 anos! Parabéns minha filhota amada @abellafurtado a gente te ama muito! Aproveite essa nova fase da sua vida", declarou-se ele para a adolescente. Nos comentários, os internautas logo notaram a semelhança. "Sua versão feminina", disseram. "Cópia fiel", escreveram outros. "A cara do pai", apontaram.

É bom lembrar que Boninho e Ana Furtado estão curtindo uma viagem luxuosa no Japão. Para ir até o país, eles viajaram de primeira classe em um avião onde puderem até tomar banho. Durante a passagem por Tóquio, o global surpreendeu a amada com uma surpresa especial.

Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou recentemente o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.