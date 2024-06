Filhos do cantor Vavá pegam sarna na escola: ‘É contagiosa’

O cantor Vavá surpreende ao contar que os dois filhos pegaram sarna humana na escola no litoral de São Paulo e desabafa sobre o caso

O cantor Wagner Duarte, o Vavá, surpreendeu ao contar que seus filhos foram diagnosticados com escabiose, que é a sarna humana. As crianças, de 9 e 10 anos, foram infectadas na escola, que é uma unidade municipal de educação em Santos, litoral de São Paulo.

O artista contou ao site G1 que outras crianças também foram diagnosticadas na mesma escola. Os filhos dele foram diagnosticados após chegarem da escola com manchas no corpo e os pais os levarem ao hospital.

“[A sarna] é contagiosa e eles pegaram dentro da escola. A nossa sorte é que a deles não foi tão forte, como a de outros alunos de dentro da escola”, contou ele. Agora, as crianças estão medicadas e passando loções nas manchas pelo corpo. Eles não estão frequentando a escola enquanto se recuperam.

No entanto, Vavá alertou que a escola ainda estaria aberta e não teria sido desinfectada. Porém, a vigilância sanitária rebateu e informou que a escola passou por uma limpeza profunda e estão monitorando os casos de sarna em crianças.

O que é sarna humana?

A escabiose é uma sarna humana, que é uma doença contagiosa e causada por um ácaro. Ela é transmitida entre as pessoas em ambientes fechados. Os sintomas incluem coceira e manchas pelo corpo. O tratamento é feito com medicações sob orientação médica.

Apesar de ser contagiosa, a doença não é grave. A forma de evitar é manter uma boa rotina de limpeza e higienização dos ambientes e objetos. Quando alguém da casa está contaminado, os objetos pessoais da pessoa têm que ser lavados separadamente do restante da casa.

Vavá sofreu acidente doméstico em 2023

O cantor Vavá, do Karametade, deu um susto nos fãs ao contar que foi vítima de um acidente doméstico. Em um vídeo nas redes sociais, ele contou que foi atingido pela porta do box do banheiro que estourou e sofreu ferimentos no braço e na perna.

O artista está usando uma tipoia no braço e tomando medicamentos. Ele tranquilizou os fãs e contou sobre como está se sentindo.

"Estou com essa tipoia, vim alertar vocês sobre os acidentes domésticos. Eu sofri o acidente na última sexta-feira. A porta do box do banheiro estourou, está muito inchado aqui. Não tive fratura, mas está com muita infecção. Estou tomando antibióticos e antiinflamatórios. Olha a perna, também. Está me causando infecção no corpo inteiro, muita febre. Então, vim dar o alerta a todos vocês para tomarem muito cuidado dentro de casa. Essas coisas não acontecem somente na rua", disse ele.

Apesar do machucado, ele vai manter a rotina de trabalho. "Fui medicado, estou tomando antibiótico. Estarei nos shows. Não poderei tocar, mas estarei nos shows. Tenho certeza que vou me recuperar prontamente", afirmou.