Vavá, do Karametade, sofre acidente doméstico e explica o que aconteceu

Com machucado no braço, Vavá, do Karametade, preocupa os fãs ao contar que sofreu um acidente doméstico: 'Muita febre'

O cantor Vavá, do Karametade, deu um susto nos fãs nesta semana ao contar que foi vítima de um acidente doméstico. Em um vídeo nas redes sociais, ele contou que foi atingido pela porta do box do banheiro que estourou e sofreu ferimentos no braço e na perna.

O artista está usando uma tipoia no braço e tomando medicamentos. Ele tranquilizou os fãs e contou sobre como está se sentindo.

"Estou com essa tipoia, vim alertar vocês sobre os acidentes domésticos. Eu sofri o acidente na última sexta-feira. A porta do box do banheiro estourou, está muito inchado aqui. Não tive fratura, mas está com muita infecção. Estou tomando antibióticos e antiinflamatórios. Olha a perna, também. Está me causando infecção no corpo inteiro, muita febre. Então, vim dar o alerta a todos vocês para tomarem muito cuidado dentro de casa. Essas coisas não acontecem somente na rua", disse ele.

Apesar do machucado, ele vai manter a rotina de trabalho. "Fui medicado, estou tomando antibiótico. Estarei nos shows. Não poderei tocar, mas estarei nos shows. Tenho certeza que vou me recuperar prontamente", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vavá (@vavacantor)

Vavá passa por cirurgia

Em fevereiro deste ano, o cantor Vavá passou por uma cirurgia cirurgia no joelho e apareceu em imagens no hospital. Ele contou que o procedimento foi um sucesso. “Estou aqui com a minha enfermeira, cuidando de mim. Operei o joelho e foi show de bola”, contou ele.

Além disso, Vavá contou que já tinha feito uma cirurgia no mesmo joelho há oito anos. “Coisa do destino. Pensei que oito atrás eu tivesse operado o outro joelho, mas não... Foi o mesmo joelho, menisco. Tive que operar novamente o mesmo joelho. Mas vai ficar tudo bem”, disse ele.