Anderson Leonardo contrastava vida pessoal discreta com sucesso na carreira musical

Saiba mais sobre a relação de Anderson Leonardo com seus quatro filhos e relembre trajetória profissional de sucesso do cantor

Nesta sexta-feira, 26, o cantor e compositor Anderson Leonardo (51), vocalista do grupo Molejo, faleceu após uma batalha de mais de dois anos contra um câncer inguinal. O artista teve uma grande influência na música brasileira, mas além de cantor, ele também tinha muito orgulho de ser: pai! Ele contrastava o sucesso musical com uma vida pessoal bem discreta. Saiba mais.

O artista teve quatro filhos: Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice. Nos posts mais recentes, ele costumava mostrar momentos especiais com a caçula, Alice, que tem apenas 3 anos de idade - ela irá completar 4 anos em maio.

Alessa está de grávida de 8 meses, além de se dedicar a gestação, nesses últimos dias, a jovem também esteve presente durante todo o tratamento do pai na luta contra o câncer. Um dos quatro filhos de Anderson Leonardo, o artista Mestre Bradock, o Leozinho, comoveu com uma homenagem para o pai.

Na imagem, Anderson apareceu abraçado com o filho quando ele era apenas uma criança de poucos anos de vida. Na legenda, Leozinho falou sobre o luto: Estou no teu colo hoje, sempre, e para sempre. Essa é a minha sensação. Te amo eternamente”, escreveu Leozinho.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Ícone do pagode no Brasil, Anderson nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ele ganhou notoriedade do grande público na década de 1980 quando integrou a formação do grupo Molejo. Eles conquistaram uma carreira de sucesso dentro do gênero musical com diversos lançamentos populares como: Brincadeira de Criança, Cilada, Paparico, entre outros.

O Molejo também emplacou várias músicas de samba rock. Foi no ano de 1993 que o grupo lançou seu primeiro álbum musical e impulsionou ainda mais a popularidade dos integrantes. Anderson Leonardo era responsável pelos vocais da banda, e também pela composição e som do cavaquinho.