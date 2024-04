Filho de Anderson Leonardo fala pela primeira vez sobre a morte do pai

Um dos quatro filhos de Anderson Leonardo, Leozinho Bradock fez uma homenagem para o pai com foto antiga dos dois juntos

Um dos quatro filhos de Anderson Leonardo, o artista Mestre Bradock, o Leozinho, comoveu com uma homenagem para o pai. Logo depois do anúncio da morte dele nas redes sociais, o rapaz fez um post no Instagram com uma foto antiga deles.

Na imagem, Anderson apareceu abraçado com o filho quando ele era apenas uma criança de poucos anos de vida. Na legenda, Leozinho falou sobre o luto.

“Estou no teu colo hoje, sempre, e para sempre. Essa a minha sensação. Te amo eternam”, escreveu. Nos comentários, ele recebeu o apoio de amigos famosos. O cantor Buchecha comentou: “Meus sentimentos por essa grande perda. Deus esteja com você e toda a família”. O cantor Péricles disse: “Um grande beijo, meu filho”.

Anderson Leonardo deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice. Conheça os quatro herdeiros dele aqui.

Famosos lamentam a morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos de idade após lutar contra o câncer inguinal. A morte dele foi anunciada por meio do Instagram da banda e vários famosos deixaram comentários carinhosos no anúncio para expressar a tristeza com a notícia.

Carla Perez disse: "Que o nosso querido amigo e amado Anderson descanse em paz. Nunca esqueceremos da própria alegria em forma de gente. Que o Senhor console todos os familiares, amigos e fãs". Geraldo Luis declarou: "Ele lutou até o fim e bravamente . Acabou o sofrimento…que Deus o receba do lado de lá da vida que continua". O cantor Buchecha comentou: "Descanse em paz meu amigo".

Xanddy comentou: "Que Deus o receba meu amigo!! Alegra essa céu aí pq aqui a saudade já tá doendo forte". Regis Danese escreveu: "Meu Deus que triste. Que o Espírito console vcs e toda família". Erika Januza escreveu: "Sinto muito, muito, muito mesmo. Recebam meu carinho, meu abraço". Viviane Araujo falou: "Meus sentimentos a toda família e amigos!!!".