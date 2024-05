Luan Santana revela ‘escapadas’ com Jade Magalhães antes de reconciliação

Luan Santana confessa que encontrava Jade Magalhães às escondidas antes de assumir reconciliação e detalha 'escapadas' com a amada

Antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan Santana e Jade Magalhães já estavam ensaiando uma reconciliação sob total discrição. Apaixonado, o cantor sertanejo revelou que dava algumas ‘escapadas’ longe dos olhos do público e frequentava o apartamento da namorada sem que nem o porteiro soubesse.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Luan celebrou a nova fase ao lado de sua amada e revelou que, apesar de a reconciliação ter sido recente para os fãs, eles passaram meses curtindo em segredo: “A gente vinha ensaiando faz um tempo já, mas ninguém sabia. Eu ia até o apartamento dela, entrava escondido e ninguém sabia”, ele detalhou as visitas secretas.

“Nós ficamos ensaiando isso há meses. Eu ia escondido até para o porteiro não ver. Ela me esperava ali na garagem, aí a gente subia para casa e, enfim, ficamos assim por muitos meses. Ficamos nessa só aproveitando”, disse o cantor sertanejo. É bom destacar que ele estava solteiro na época, assim como a influenciadora digital.

Vale lembrar também que antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan e Jade passaram anos separados. No entanto, antes do fim do relacionamento, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. Inclusive, o cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020.

No ano seguinte, deram outro grande passo ao decidirem morar juntos, mas o romance acabou pouco tempo depois. Em outubro, anunciaram o fim do noivado após 12 anos juntos: "Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos”, Luan desabafou em suas redes sociais na época.

No começo deste ano, o cantor e a modelo confirmaram a reconciliação do namoro após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo. Os dois estavam curtindo uma viagem romântica, e já levantavam suspeitas. Desde então, eles mantêm a discrição sobre o romance e não revelaram se são apenas namorados ou se retomaram o noivado.

Luan Santana revela quando irá se casar com Jade Magalhães:

Vale mencionar que embora tenham reatado o romance há pouco tempo, Luan e Jade devem subir ao altar em breve. Em entrevista ao portal LeoDias concedida no último domingo, 5, o cantor revelou que pretende se casar com a amada ainda este ano e aproveitou para adiantar alguns detalhes do casório, que também pode acontecer em segredo.

“Foram muitos anos de relacionamento. Quando terminou, ficaram muitos pontos de interrogação. Muita gente foi envolvida para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos mais tranquilos para saber se seria um recomeço ou uma continuação. É complexo”, disse o sertanejo, que revelou detalhes de como será a cerimônia.