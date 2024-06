Patrícia Ramos lembra momento que decidiu se separar do marido: "Descobri"

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos falou sobre o fim de seu casamento de cinco anos com Diogo Vitório

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos engatou um discreto romance nos últimos meses com o jogador de futebol Luiz Fernando, ex-atleta do Fluminense, depois de ter passado por um término difícil. Em 2023, ela anunciou o fim do casamento de cinco anos com Diogo Vitório e entrou com processo contra o ex por estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.

Durante sua participação no podcast PodDelas, ela falou sobre o assunto. "Depois que eu me separei, que o diabo foi embora da minha conta bancária, eu comecei a ver dinheiro. Meu faturamento era R$ 1 milhão, mas olhava na minha conta, R$ 100 mil. Falo disso de forma bem humorada porque estou curada. Ele (o ex) me roubava muito dinheiro. Eu trabalhava muito mais que hoje na época em que eu era casada e eu não via meu dinheiro porque ele mamava", contou.

Patrícia também revelou que, antes de ficar sabendo que o ex-marido pegava seu dinheiro sem seu conhecimento, ela chegou a perdoar agressões físicas e traições. "Quando eu vi que ele tocou no bem mais precioso que era o dinheiro do suor do meu trabalho, foi onde eu falei: 'Tchau'. Quer detalhes? Eu conto, não tem problema", recordou.

Durante o papo, a influenciadora explicou ainda como descobriu que Diogo estava pegando seu dinheiro. De acordo com ela, ele teria aberto uma segunda conta bancária em seu nome sem sua autorização. "Ele falou que estava fazendo uma surpresa pra mim e quando tivesse R$ 200 mil era quando iria me contar. Depois eu descobri que essa conta existia, baixei o aplicativo, vivia pedindo login e senha e nada do bonito mandar (...). Em um dia que fechou a fatura do meu cartão, entrei na minha conta e tinham R$ 300 reais. Comecei a tremer, a voz embargada.. Pensava: 'Não é possível que estou vivendo isso'", desabafou.

Apostas

Ela disse que ligou para o ex nesse momento e questionou sobre o dinheiro. Ele teria afirmado que pagou impostos, havia comprado tênis e tinha esquecido. "Ele chegou em casa: 'Eu vou fazer você me pedir perdão, se ajoelhar. Como que a mulher vai desconfiar que o marido dela está roubando ela?' E eu me sentindo mal, achando que eu era culpada. Ele mandou vários comprovantes aleatórios, que não batiam data, como se eu fosse idiota e não fosse conferir. Ele nervoso, andando para lá e para cá. Depois de muito ataque de pelanca, me deu o telefone. Quando eu olhei, (gastou) tudo em aposta. Ele torrou mais de R$ 200 mil meu em aposta", relatou.