Apresentadora do Rede BBB, Patricia Ramos anuncia o fim do casamento de 5 anos

Patricia Ramos, do Rede BBB, revela que se separou de Diogo Vitório: 'Nem todos os finais são tristes'

A apresentadora Patricia Ramos, que comandou o Rede BBB ao lado de Vivian Amorim, está solteira novamente. Ela anunciou o fim do casamento de cinco anos com Diogo Vitório em um post publicado neste sábado, 27, nas redes sociais.

A comunicadora mostrou uma foto do ex-casal e falou sobre o término, que aconteceu de forma amigável entre eles.

"Faz cinco anos que vocês acompanham a nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis", disse ela.

E completou: "Nem todos os finais são tristes, às vezes eles são necessários, não marcando o fim do amor, mas o início de novos ciclos. Agradecemos o carinho de todos".

Vale lembrar que Patricia Ramos tem apenas 23 anos e nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela se tornou famosa nas redes sociais com vídeos de humor e dicas de beleza. O sucesso na web – com mais de 3,8 milhões de seguidores - a levou para a TV e ela comandou o Rede BBB neste ano.

Ver essa foto no Instagram

Dani Calabresa relembra o fim do casamento com Marcelo Adnet

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, Dani Calabresa relembrou o fim do casamento com Marcelo Adnet. O casamento deles chegou ao fim em 2017. Alguns anos antes, ele chegou a ser flagrado com outra mulher em um bar e ela perdoou. Agora, ela relembrou o período da separação.

"O divórcio é muito difícil... Foi um pesadelo de desabar o mundo. Foi sete dias antes do meu aniversário. Achei até humilhante... Você me inspirou. Eu sou essa pessoa que torço. Fiquei triste real quando aconteceu com você. Achava um casal lindo. Eu sentia 'Eles combinam, eles são almas gêmeas'. Só que eu achei lindo você perdoar. Achei maduro. Você me inspirou a fazer uma coisa que eu nem sei se eu faria. O que foi exposto a gente fica tentando entender, mas é uma parte. Vocês sabem o que vocês têm. Quando aconteceu comigo, uma amiga falava 'olha a Giovanna e o Bruno'. Eu ficava 'Será que vale outra chance?'. Pra gente não foi tão bem assim, mas serviu de aprendizado", disse ela.

E completou sobre o sentimento após a traição. "Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota, com a sensação de 'Será que perdeu o interesse em mim? Não sei se sou tão legal, não sei se transo tão bem'. A gente se culpa, e mulher já se culpa por tantas coisas... as pessoas falavam 'homem trai'. Então homem tem autorização da sociedade pra ser um m*rda, e a gente tem que ser legal, gostosa, apoiar e não pode fazer barraco. Eu também poderia trair, também tenho tesão momentâneo, mas tem maturidade, caráter e escolhas. Justificar 'É homem' uma facilitar um comportamento muito m*rda porque os homens podem tudo", refletiu.