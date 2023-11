Patrícia Ramos abre denúncia contra ex-marido: ‘Ninguém sabe o que a vítima passa’

Patrícia Ramos faz forte desabafo após iniciar batalha judicial contra ex-marido; apresentadora relata ter sofrido perseguição, violência e estelionato

Nesta terça-feira, 31, começaram a circular boatos de que a apresentadora Patrícia Ramos estaria processando seu ex-marido, o empresário Diogo Vitorio. Em meio a repercussão dos rumores, a equipe jurídica da apresentadora se manifestou e confirmou as denúncias. Além disso, a influenciadora também comentou sobre as acusações de perseguição, violência e estelionato.

Através do stories do Instagram de Patrícia, os advogados Dr. Alexandre Rangel e Dra. Ingryd Souza compartilharam um comunicado oficial: “O escritório Souza e Rangel, representante de Patrícia Ramos neste processo, informa que na data de ontem (30) foi apresentada notícia crime em desfavor de seu ex-cônjuge”, iniciaram.

A equipe jurídica divulgou as acusações contra o ex-marido da apresentadora: "Pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking)", conforme declarado em nota.

Além das denúncias, os advogados revelaram que a apresentadora pediu uma medida protetiva contra o empresário: “Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação”, eles concluíram.

Patrícia Ramos denuncia ex-marido por perseguição, violência e estelionato - Reprodução/Instagram

Em seu perfil na rede X, o antigo Twitter, Patrícia abriu seu coração em um desabafo: ‘“Mas vocês viviam sorrindo nas redes, pareciam tão felizes’, como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano; NINGUÉM sabe o que a vítima passa dentro de casa”, a apresentadora relembrou o caso da cantora gospel que teria sido assassinada pelo marido.

Na sequência, a comandante da atração da Globo 'Rede BBB', desabafou sobre violência doméstica com um relato forte: "Elza Soares sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado… “você vai se arrepender de levantar a mão pra mim”, Patrícia concluiu sua declaração sobre o processo contra seu ex-marido.

“Mas vcs viviam sorrindo nas redes, pareciam tão felizes”

Como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano; NINGUÉM sabe o q a vítima passa dentro de casa.



Elza Soares sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado… “ce vai se arrepender de levantar a mão pra mim.” — Paty (@eupatriciaramos) October 31, 2023

Vale lembrar que Patrícia colocou um ponto final em seu casamento de cinco anos com Diogo em maio deste ano. No Instagram, os dois publicaram uma foto juntos: "Em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes”, anunciaram.

Patrícia Ramos denunciou ‘calote’ do ex-marido:

Na semana passada, Patrícia Ramos usou suas redes sociais na noite da última para dividir uma situação delicada com seus seguidores. A comandante do quadro ‘Rede BBB’ no reality show da Globo, revelou que enfrenta um prejuízo financeiro depois de sofrer um suposto calote de seu ex-marido, Diogo Vitorio.

Apesar de não mencionar o nome do ex-marido em seu desabafo, a apresentadora respondeu um comentário de um seguidor que citou o empresário: “Qual foi, Patrícia? O Diogo não pagou o que tinha que pagar, né? Que isso, maior vacilão!”, disse uma admiradora indignada. Patrícia reagiu: “Pô, meu score está baixinho”, ela confirmou a identidade.