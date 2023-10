Marido de Sara Mariano teria premeditado morte da cantora gospel: ‘Crime bárbaro’

Advogado da família da cantora gospel Sara Mariano traz à tona novos detalhes do caso após a prisão do marido, que confessou o crime

O marido de Sara Mariano, Ederlan Mariano, se tornou suspeito de ter premeditado a morte da cantora gospel, que foi encontrada carbonizada na última sexta-feira, 28, após desaparecer no início da semana. O advogado da família trouxe à tona informações cruciais após a prisão do marido, que confessou o crime no último sábado, 29.

Em entrevista ao TV Bahia, afiliada da Rede Globo, o advogado Marcus Rodrigues revelou que a família acredita que o crime tenha sido premeditado por Ederlan, que apresentava comportamentos agressivos: "Era um relacionamento tóxico, em que ele agredia ela, não somente a verbalmente, como fisicamente também”, o jurídico informou.

Segundo Marcus, Sara também teria sido vítima de agressões sexuais durante o casamento “Ele bebia muito, chegava em casa agredindo, forçava a Sara a ter relações sexuais, e isso acabou nesse fato criminoso", disse o advogado, que apresentou um audio em que a cantora desabafa sobre seu relacionamento como uma das provas.

“O áudio corrobora que ele já vinha premeditando o fato. O momento em que, de forma repentina Sara visualiza que ele tem esse contato com a pessoa que era envolvida com o tráfico de drogas, para comprar uma arma, já deixa claro para todos nós que ele estava premeditando esse crime bárbaro”, Marcus defendeu.

Conforme informações divulgadas pelo G1, o delegado responsável pelo caso, Euvaldo Costa, da Delegacia de Dias D'Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador, também revelou que o marido já estava com tudo premeditado há um mês. Agora a polícia investiga se ele contou com a ajuda de terceiros para executar o crime e a causa da morte da cantora, que foi encontrada carbonizada.

O que aconteceu com Sara Mariano?

Na última sexta-feira, 29, a comunidade gospel foi abalada com a triste notícia da morte da cantora Sara Mariano, que foi confirmada pela polícia da região após o reconhecimento do corpo feito pelo marido dela, Ederlan Mariano, antes dele ser preso após confessar o crime. O corpo dela foi encontrado carbonizado em uma rodovia.

Sara Mariano tinha 35 anos, era casada e tinha uma filha de 11 anos, fruto da relação com Ederlan. Ela morava no bairro Valéria, em Salvador, na Bahia, e comandava o canal na internet da TV Shalom, que produzia conteúdos evangélicos. Seus seguidores mobilizaram buscas desde o início da semana, quando ela desapareceu após sair para comparecer a um evento religioso.