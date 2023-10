Cantora gospel Sara Mariano é encontrada morta e carbonizada na Bahia

Corpo da cantora gospel Sara Mariano foi reconhecido pelo marido dela na tarde desta sexta-feira, 27

A cantora gospel Sara Mariano foi encontra morta nesta sexta-feira, 27, após ter desaparecido no início da semana. O corpo dela foi encontro carbonizado em uma rodovia perto do Município de Dias d’Ávila, na Bahia.

A morte dela foi confirmada pela polícia da região após o reconhecimento do corpo feito pelo marido dela, Ederlan Mariano. Agora, a polícia informou que o corpo passará por identificação do Departamento de Polícia Técnica. O caso segue em investigação e a polícia ainda não citou suspeitos no caso.

Ela tinha saído de casa para ir em um evento religioso e desapareceu. Depois do aparecimento do corpo, a irmã dela, Soraya Freitas, lamentou a morte nas redes sociais. “Luto pela minha irmã. Por que, meu Deus? Tão linda, amava tanto a filha…”, escreveu.

Sara Mariano tinha 35 anos, era casada e tinha uma filha de 11 anos. Ela morava no bairro Valéria, em Salvador, na Bahia, e comandava o canal na internet da TV Shalom, que produzia conteúdos evangélicos.

Julgamento sobre a morte do ator Jeff Machado começa no Rio de Janeiro

Mãe do ator Jeff Machado, Dona Maria das Dores esteve presente no primeiro dia de audiência e julgamento sobre a morte do filho. Ela foi fotografada ao chegar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 27, acompanhada de seu advogado.

Ao ser flagrada na entrada do local, ela mostrou que usava uma camiseta e uma bolsa com fotos do filho morto. “Como auxílio e ajuda do Dr. Jairo e sua equipe, conseguimos encontrar o meu filho, Jefferson Machado Costa, da pior maneira possível para uma mãe. Mas estou aqui, presente, porque quero contar para vocês a situação de como o [acusado] matou o meu filho e ainda continuou se passando pelo Jefferson, falando comigo. Extremamente maquiavélico, sem condição humana, mentiu para mim, para uma senhora, uma mãe. Isso eu preciso falar nessa audiência, para que a juíza fique sabendo quem é essa pessoa de tanta maldade”, disse ela ao site UOL.