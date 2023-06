Mãe de Jeff Machado surpreende ao revelar destino dos bens do ator: "Momento de dor"

Mãe de Jeff Machado surpreende ao contar com quem vai ficar os bens deixados pelo ator; veja

A família do ator Jeff Machado já tomou uma decisão sobre o destino dos bens deixados pelo galã antes da morte trágica que comoveu o Brasil. Segundo um relato publicado nesta segunda-feira, 5, eles decidiram que parte do que foi deixado será doado.

Ao jornal 'Extra', Maria das Dores Machado, mãe do ator, afirmou que tudo o que foi encontrado na casa em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, será enviado para instituições. A família pretende manter alguns bens. A casa e o carro deixados pelo ator ainda não tiveram seus destinos definidos.

"Ele era associado ao Rotary Club de Florianópolis. Gostava de ajudar as pessoas que precisavam quando podia. Como tinha muitos objetos em casa, parte deverá ser doada. Vou ficar com alguma coisa, mas ainda não escolhi. O momento é de muita dor", disse.

A venda de parte dos bens só será possível após a realização de um inventário, como determina a lei. Neste final de semana, um depoimento trouxe luz ao caso. De acordo com o g1, o homem de 29 anos confessou que participou na ocultação do corpo do ator em um baú e, posteriormente, no terreno de uma casa no Rio de Janeiro. Em seu depoimento, ele contou que conheceu o ator em um aplicativo de relacionamento e foi até a casa dele. Lá, ele disse que estava com Jeff e mais duas pessoas. Ao voltar do banho, ele se deparou com o ator já morto na cama e com um fio enrolado no pescoço. Então, ele diz que foi obrigado a participar da ocultação do corpo do ator.

Mais detalhes sobre a morte de Jeff Machado

O ator Jeff Machado estava desaparecido desde janeiro quando o seu corpo foi encontrado pela polícia em uma casa no Rio de Janeiro. Desde então, novos detalhes são descobertos na investigação da polícia. Há poucos dias, a polícia chegou à conclusão de que o ator faleceu ainda em janeiro.

A previsão da data foi possível por causa de informações fornecidas pela mãe dele, Maria das Dores Machado. Ela informou que ele parou de mandar mensagens de áudio no fim de janeiro, e passou a apenas escrever mensagens de texto. No dia 22 de janeiro, um amigo informou que falou com Jeff por causa do seu aniversário. No dia 23 de janeiro, o ator foi multado por ultrapassar um bloqueio viário na Estrada da Ilha, em Guaratiba. No dia 30 de janeiro, os cachorros dele começaram a ser vistos nas ruas e a família percebeu que algo tinha acontecido com ele.