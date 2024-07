Igor Rickli se declara para o filho e desabafa sobre processo de adoção

Recentemente, o ator Igor Rickli e a esposa dele Aline Wirley, que já eram pais de Antônio, aumentaram a família com a adoção de Will e Fátima

Igor Rickli encantou seguidores ao compartilhar um registro fofo com o filho mais novo Will, de 7 anos, fruto do relacionamento dele com Aline Wirley. O casal, que já era pai de Antônio, de 9 anos, anunciou o fim do processo de adoção do menino e da mais velha dos filhos, Fátima, de 10 anos. No registro, o ator abriu o coração sobre tudo o que sentiu antes das crianças chegarem na casa da família.

"Manaus, novembro de 2023. Nosso pequeno Will. Me angustiava saber que ele já existia nas nossas vidas e só estava esperando pra buscá-lo. Ele chegou… Bem assim, de mansinho, mas sabendo muito bem o que quer, demandando muito a minha presença como pai e nesse papel, o melhor que posso fazer é entregar de fato todo meu amor. É incrível como nós somos mesmo bichos, nos reconhecendo, nos acolhendo, cuidando e, quando possível, nos curando. Que bom meu filho. Que bom ter você em casa finalmente com a gente", escreveu o artista.

No vídeo, Will aparece recebendo uma série de carinhos do pai e caindo na gargalhada. O momento encantou os fãs que acompanharam desde o início o processo de adoção do menino e da irmã: "Eu só vejo um amor gigantesco. Sei lá, fiquei emocionada", escreveu uma admiradora da família. "É uma pureza... Eles nos adotam e a gente aprende muito com essa doação de amor deles", comentou a outra.

A adoção de Will e Fátima

Antes de mostrarem os filhos nas redes sociais, Aline e Igor contaram aos seguidores que precisariam de um pouco mais de tempo para que os fãs pudessem conhecer o rostinho das crianças, já que o processo de adoção envolvia uma série de medidas sigilosas. O casal conheceu Will e Fátima em novembro do ano passado, na cidade de Manaus, e logo entraram na justiça pela guarda dos dois. No BBB, quando a artista esteve confinada ela contou aos companheiros que tinha o sonho de adotar uma criança.