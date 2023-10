Mãe de Jeff Machado, ator encontrado morto, acompanha julgamento no RJ

Julgamento sobre os culpados pela morte do ator Jeff Machado começa e a mãe dele vai ao tribunal com camiseta com a foto do filho

Mãe do ator Jeff Machado, Dona Maria das Dores esteve presente no primeiro dia de audiência e julgamento sobre a morte do filho. Ela foi fotografada ao chegar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 27, acompanhada de seu advogado.

Ao ser flagrada na entrada do local, ela mostrou que usava uma camiseta e uma bolsa com fotos do filho morto. “Como auxílio e ajuda do Dr. Jairo e sua equipe, conseguimos encontrar o meu filho, Jefferson Machado Costa, da pior maneira possível para uma mãe. Mas estou aqui, presente, porque quero contar para vocês a situação de como o [acusado] matou o meu filho e ainda continuou se passando pelo Jefferson, falando comigo. Extremamente maquiavélico, sem condição humana, mentiu para mim, para uma senhora, uma mãe. Isso eu preciso falar nessa audiência, para que a juíza fique sabendo quem é essa pessoa de tanta maldade”, disse ela ao site UOL.

Saiba o que aconteceu com o ator Jeff Machado

O ator Jeff Machado estava desaparecido desde o final de janeiro deste ano. Em maio, a polícia encontrou o corpo dele dentro de um baú que estava concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele foi identificado por meio das impressões digitais. De acordo com a investigação, ele foi assassinado no dia 23 de janeiro. Um dos réus do caso teria dado uma substância para o ator e, logo depois, usado um cabo de telefone para estrangulá-lo, causando a sua morte.

Dois suspeitos foram acusados de terem cometido o crime e vão ser julgados como réus pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais. O crime teria sido feito com a motivação de um crime financeiro. O suspeito fez uma falta promessa para Jeff para conseguir um papel em uma novela e ganhou um dinheiro por isso. Porém, ao não ter o dinheiro para devolver para o ator, ele o matou.

Jeff Machado era natural de Araranguá, em Santa Catarina, e era ator. Ele se tornou em Jornalismo e Cinema e teve vários tipos de trabalho, como assessor de imprensa, produtor, cenógrafo e estilista. Além disso, ele fez uma participação na novela Reis, da Record TV.