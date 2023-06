Jeff Machado: Saiba como anda investigação após a morte do ator

Ator, Jeff Machado foi encontrado morto em maio; suspeito pelo crime foi preso nesta quinta-feira, 15

Jefferson Machado Costa, ator conhecido pelo nome Jeff Machado, foi encontrado morto em um baú no Rio de Janeiro, cinco meses após seu desaparecimento. Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Militar prendeu o produtor e ex-funcionário da Globo Bruno de Souza Rodrigues, apontado pela investigação como suspeito de matar o artista.

Rodrigues foi encontrado no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava foragido, e, segundo a TV Globo, não ofereceu resistência ao ser detido pela polícia. O outro suspeito de ter cometido o crime contra Jeff Machado , Jeander Vinícius já havia sido preso pela Polícia Civil. Os dois já haviam sido indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

A defesa do produtor chegou a falar sobre sua inocência, porém, admitiu a participação na ocultação do corpo do artista. Os advogados citaram a presença de uma terceira pessoa, que teria sido responsável pelo assassinato de Jeff Machado. Agora, a versão segue sendo contestada pela polícia e advogados da família do ator.

No fim do mês de maio, a família do artista informou a realização de compras nos cartões de crédito de Jeff. Ao todo, foram cinco transações realizadas entre os dias 23 e 26 de janeiro, mês em que ele desapareceu. Segundo informações do jornal O Globo, as compras chegam ao valor de R$ 5.392,02 e podem ter sido realizadas por quatro pessoas.

Para além das investigações, a família do artista anunciou que tomou uma decisão em relação aos bens do artista. Segundo um relato publicado em 5 de junho, eles decidiram que parte do que foi deixado será doado.

Ao jornal Extra, Maria das Dores Machado, mãe de Jeff Machado, afirmou que tudo o que foi encontrado na casa em Barra de Guaratiba, no Rio, será enviado para instituições. A família pretende manter alguns bens. A casa e o carro deixados pelo ator ainda não tiveram seus destinos definidos.

"Ele era associado ao Rotary Club de Florianópolis. Gostava de ajudar as pessoas que precisavam quando podia. Como tinha muitos objetos em casa, parte deverá ser doada. Vou ficar com alguma coisa, mas ainda não escolhi. O momento é de muita dor", disse.