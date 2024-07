Karoline Lima esclarece motivo de acompanhar namorado em treino

Após ser alvo de críticas por esperar Léo Pereira no treino de do Flamengo, Karoline Lima esclareceu o motivo de acompanhá-lo

Karoline Lima esclareceu o motivo de ter acompanhado o namorado Léo Pereira durante o treino do Flamengo, time pelo qual o atleta joga. A influenciadora foi criticada, com alguns internautas sugerindo que ela não conseguia passar momentos distantes do rapaz e que era obcecada. No entanto, Karoline se defendeu, pontuando que esperou o namorado assim como ele faz quando a influenciadora precisa cumprir com a própria agenda profissional antes de passar um tempo com o atleta.

A influenciadora contou que esperou o namorado por cerca de duas horas, e que resolveu esperar já que estava fora de casa acompanhada dele. Ainda sobre as acusações de internautas sobre ser obcecada por Léo, Karoline disse: "Ele vive me esperando nas minhas sessões de fotos, publis (sic), inclusive, sempre me espera horas e horas no salão também... Ontem pela correria acabei indo com ele para o treino e fiquei esperando das 17h às 19h. Pra ser sincera, para mim não foi nada demais, adorei visitar o CT", escreveu a influencer em uma página do Instagram.

"Não foi loucura de amor ou sacrifício. Eu faria quantas vezes fosse preciso, assim como ele fez e faz por mim. Companheirismo e parceria é tudo, e eu estou muito feliz assim", concluiu ela. O casal assumiu o relacionamento no começo do ano, quando Karol surgiu em um dos jogos do atleta com a camiseta do time do atleta com o número dele e o nome "Karolino" estampado, uma brincadeira dos seguidores dela com Léo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condomínio da MFifi 🏢 (@condominiodafifi)

Relação do atleta com a filha da influencer impressiona

Karoline é mãe de Cecília, fruto do relacionamento da jovem com o jogador Éder Militão. Recentemente, um vídeo da pequena reagindo a fotos da mãe com Léo encantou os seguidores. No resgistro, a menina ria e parecia aprovar os cliques da mãe com o namorado. Karoline ainda brincou dizendo que a filha era a rainha do fã-clube dos "Karolinos".