Mãe de Isis Valverde fala de luta contra o câncer: 'Doloroso e difícil'

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde usou as suas redes sociais para desabafar sobre a luta contra o câncer de mama, descoberto em maio. Em sua conta no Instagram, a pedagoga compartilhou uma foto de uma mensagem de fé. "Deus mora na sua fé, nos seus pequenos passos de coragem, na persistência de cada dia. Deus mora em você, Ele é aquela força que não permite que você jogue a toalha mesmo quando está fraca. Ele vive em você, sente o que você sente e vai agir no momento certo", dizia a imagem.

Na legenda da publicação, Rosalba detalhou um pouco sobre sua luta. "Resolvi hoje aparecer para conversar com vocês porque estou recebendo muitas mensagens. Sempre dividi meus lindos momentos aqui e sinto que devo dividir esse também. Mas não estava pronta. Na verdade, não estou pronta. E não sei como será daqui para frente. Mas vamos um dia de cada vez. O mundo realmente precisa de empatia e acabei vivendo, nesse meu momento, coisas difíceis de digerir, porque a gente se depara com tanta gente ruim, pessoas que não respeitam nada, nem ninguém. Passei por isso agora, inclusive com a pseudo família, pseudos amigos e a terrível imprensa marrom", começou ela.

Em seguida, a pedagoga relembrou que recebeu o diagnóstico em maio deste ano. "Só recebi o diagnóstico final de CA no dia 15/05, mas já haviam me diagnosticado antes disso. Com muita crueldade até. Enfim, faz parte. Mas isso também não importa. Tem muito amor de verdade em minha vida. Dá para superar essa falta com tranquilidade. Sim, faço exames de rotina todos os anos. Mesmo porque perdi minha mãe para o câncer. Mas um cisto, que apareceu nos exames do ano passado, março de 2023, passou despercebido. Disseram que é o procedimento correto, que um cisto deve ter acompanhamemto anual, mas esse cisto já era um sinal de alerta. No meu caso principalmente por conta do histórico familiar. Se eu tivesse tido a orientação correta, talvez não precisasse fazer quimioterapia, nem radioterapia. Fiquem de olho nisso. Qualquer sinal diferente deve ser observado com atenção".

"Depois de uma sinusite crônica desde dezembro de 2023, três médicos, vários exames, muitos remédios sem resultados, fui conduzida a uma TC de pulmão que identificou alteração nos linfonodos da axila esquerda. Isso causou estranheza e foi pedido um US de mama. No dia 06/05, no US foi identificado um nódulo na mama esquerda e sinalizada a necessidade de uma biópsia imediata. Daí para cá, foi uma enxurrada de exames e a cirurgia foi realizada no dia 22/05. 12h depois eu estava no quarto, com 3 drenos (2 na axila esquerda e um na direita ). Minhas próteses de silicone foram retiradas de ambos os seios (quando coloquei não pensei em como seria na hora de tirar. Gente, eu não colocaria novamente, jamais, porque para retirar é muito doloroso e o corte é bem grande. Pensem bem antes, porque eu errei). Tive um retalho de músculo grande dorsal para reconstrução da mama esquerda, além de um corte nas axilas para retirada dos linfonodos contaminados (e já eram 4). Tudo muito doloroso e difícil. Não dá para romantizar", completou.

Tratamento

Rosalba contou que começou a fazer quimioterapia em junho e decidiu cortar o cabelo, já que o tratamento costuma fazer os fios caírem. "Fiz a primeira quimioterapia no dia 27/06 e passo bem (serão 4 vermelhas e 4 brancas). Estou em casa, isso ajuda bastante. Dia 11, farei a segunda. De 15 em 15 dias. Não estou sentindo nada por enquanto. Mas tenho um caminho difícil para percorrer agora. Após, radioterapia por um mês e cinco anos de bloqueio hormonal. Ontem já cortei os cabelos bem curtinhos porque me disseram que a queda inicia com 15 dias. Também estou digerindo isso ainda. Amo cabelos longos. Isso doeu também. E vai doer mais. Espero poder dividir aqui com vocês a minha luta. Vou tentar falar com vocês quando der. E se der. Espero que entendam caso eu falte aqui. Vou me esforçar para estar mais presente, para que tenham um norte, caso aconteça com vocês (o que não desejo nunca, do fundo do meu coração). Confesso que nem em meus piores pesadelos imaginei viver algo assim. Mas é isso".

E ela seguiu. "Aqui não existe revolta, nem vitimismo. Seria hipocrisia dizer que não estou, literalmente, sem chão e com muito medo. Mas deve haver alguma lição para ser tirada de tudo isso. Algo para aprender. E se Deus tem me preparado, e tem (porque minhas lágrimas secaram), que assim seja.

Os médicos me disseram que minha chance de cura é muito grande, mas não maior que minha fé e o amor dos que me cercam nesse momento. Vamos em frente mesmo porque não existe escolha.

Novamente expresso aqui minha gratidão a todos que me enviaram e enviam mensagens de apoio e amor. Meu agradecimento especial para minha pequena grande mulher (minha filhota), para o meu super genro, para o meu amor, para os meus amigos amados e minha verdadeira família. Aqueles que me dão paz e suporte. Celebro vocês com todo meu amor", finalizou.