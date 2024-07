Jojo Todynho mostra foco e exibe músculos na academia

Jojo Todynho posou na academia com um look super estiloso e fez questão de mostrar seus músculos, conquistados com muito esforço

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Após perder mais de 50kg após a cirurgia bariátrica, a famosa tem pegado cada vez mais firme na vida fitness.

Nesta sexta-feira, 5, a influencer publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece usando um look estampado de oncinha, que evidenciou a sua cinturinha. Além disso, Jojo posou fazendo muque para exibir seus músculos.

"Estou no foco e nada vai me parar", estava escrito na foto compartilhada Jojo, que ainda fez cara de brava na imagem.

Curso de emagrecimento

Nesta sexta-feira, 5, Jojo Todynho surgiu em suas redes sociais para anunciar que vai lançar seu próprio curso de emagrecimento em breve. Segundo ela, o projeto tem acompanhamento dos nutricionistas responsáveis por sua dieta e de um dos seus preparadores físicos.

"Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho! Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! Ninguém troca de cadeira com ninguém, e ninguém é mais criança. A jornada é sua, a transformação também. Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis!", escreveu a influenciadora na publicação.

Nos comentários, os internauts se animaram com a novidade e brincaram com o fato de que Jojo é uma ótima motivação para malhar. "Vai ser a maior perda de peso desse planeta. Jojo motiva as pessoas na força da ameaça", disse um fã. "Referência", escreveu outra. "Amei. Nutrição, medicina e educação física! A equipe fica completa com a psicologia da Jojo. É pau e cacete", brincou outra. "Gente, é só colocar os áudios dela no despertador para malhar e levantar cedo. Meio caminho andado. Você me acorda todo dia te adoro", confessou mais uma.