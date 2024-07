Bruno Fagundes faz desabafo sobre o ano de 2024: 'Falta de rumo'

O ator Bruno Fagundes usou as suas redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o ano de 2024 e comentou sobre decepções e falta de rumo

Nesta sexta-feira, 5, Bruno Fagundes usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o ano de 2024. Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou um vídeo com diversos momentos deste ano e comentou sobre os desafios que enfrentou.

"Isso é um desabafo. Embora algumas imagens e aventuras vividas afirmem o contrário, 2024 não tem sido um ano fácil. A maior reforma é a interna, dizem. Pois, se esse ano serviu para alguma coisa, foi para intensificar esse processo. Não sei em qual etapa da reforma eu estou. Não consigo mais prever aonde meus passos vão me levar, tudo mudou esse ano. Minhas amizades, cias, a confiança nas pessoas, as decepções, a esperança. Não tem mais sido possível avaliar os dias como uma progressão ou um caminho trilhado, mas como um eletrocardiograma com picos e baixas de instabilidade emocional, ansiedade, frustração e falta de rumo. Eu nunca me senti assim antes. Eu, que sempre opero com estratégia e um bocado de coração, me vi perdido nessas duas réguas", começou ele.

"O propósito vem cheio de dúvida, desaprendi a acreditar um pouco. Só um pouco, mas já o suficiente para sentir necessidade de pedir ajuda. Dá vontade de clamar por uma mão, mas está todo mundo sem tempo, irmão. Há de se viver agora, intenso, e abram alas! O dia de hoje não voltará mais, mas na verdade... No balanço final dos dias, construímos pouco e nos conectamos menos ainda. Ninguém está disposto a estender a mão, porque custa segurar outro punho quando seu próprio chão está instável. Então, não se honra mais o comprometimento, não se cumprem mais as palavras, não há troca verdadeira sem a tentativa de se beneficiar com isso. E aí vem a necessidade de entorpecer e criar distração enquanto desesperadamente aguardamos para ver de qual cartola sai o coelho mais rapidamente. Enquanto as cabeças batem, o resultado é o nada; esquecemos que o coelho é tão ilusório quanto um feed do Instagram. Neste ano, tem sido desolador ser adulto com suas urgências de mercado, resultado, performance, capitalismo - enquanto todo esse frenesi não passa de uma fúria idiota significando nada. O mês é o sétimo do ano e poderia muito bem ser o primeiro. O que esperar da segunda metade?", finalizou.

Rara aparição

Recentemente, o ator Bruno Fagundes, filho do também ator Antonio Fagundes, aproveitou o tempo livre ao lado do namorado, Igor Fernandez, para prestigiar a estreia do espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas.

Esbanjando simpatia, os dois fizeram uma rara aparição juntos e posaram para os cliques no Teatro Tucarena, localizado em São Paulo.