Jojo Todynho 'dá close' na academia e posa sorridente

Nas redes sociais, Jojo Todynho mostrou que também é possível dar close na academia e posou sorridente durante seu treino

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A famosa tem sido cada vez mais firme na rotina fitness e também adora dividir esses momentos com os fãs.

Nesta quarta-feira, 3, a famosa publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece sorridente na academia. Na imagem, Jojo apareceu usando um conjunto de top e calça em um tom de rosa bem clarinho.

"A gente malha e também dá close na academia", dizia uma figurinha adicionada por ela ao Storie. É importante ressaltar que Jojo realizou a cirurgia bariátrica recentemente e já perdeu mais de 50kg desde o procedimento.

Novo visual

Recentemente, Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao mostrar o resultado de sua ida ao salão de beleza e impressionou seus fãs.

A beldade deixou de lado os fios loiros curtinhos e decidiu voltar a tingir o cabelo de preto. Porém, ela inovou com o corte de cabelo. A estrela surgiu com os fios ainda mais curtos e ainda raspou alguns lugares da cabeça para criar um visual diferente e estiloso.

“Atualizei!”, disse ela na legenda. Então, os fãs a encheram de elogios nos comentários do post. “Maravilhosa é pouco”, comentou um seguidor. “Linda de todas as formas e jeito”, declarou outro. “Eu amei”, disse mais um.

Apesar dos elogios, Jojo também recebeu algumas críticas ao novo visual. Sem papas na língua, a cantora fez questão de rebater os comentários maldosos em seu Instagram Stories.

"Eu quero deixar registrado aqui porque eu acho que vocês não entenderam. Eu sempre deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’, mas você não tem que gostar. A nossa identidade, com o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade. Eu não pedi a ninguém para elogiar ou comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, você guarda para você. Quando eu não gosto de alguma coisa, o que eu faço? Eu passo direto. Não vou simplesmente, no meu achismo, dar a minha opinião não pedida. Eu vou guardar para mim, não vou lá verbalizar isso. A pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei, ela não me perguntou”, afirmou ela.