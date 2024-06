Jojo Todynho rebate críticas ao seu corte de cabelo diferentão: ‘Não pedi’

Jojo Todynho perde a paciência com internautas que fizeram críticas após ela cortar o cabelo de um jeito diferente e dá lição nas redes sociais

A cantora Jojo Todynho surgiu nas redes sociais neste sábado, 29, para rebater as críticas que recebeu para seu novo corte de cabelo. Ela mudou o visual e aderiu ao cabelo curtíssimo e com alguns trechos raspados para formar um desenho em sua cabeça. Porém, ela foi alvo de comentários maldosos e não ficou quieta.

Nos stories do Instagram, a estrela fez um desabafo e alfinetou as pessoas que a criticaram. "Eu quero deixar registrado aqui porque eu acho que vocês não entenderam. Eu sempre deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’, mas você não tem que gostar. A nossa identidade, com o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade. Eu não pedi a ninguém para elogiar ou comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, você guarda para você. Quando eu não gosto de alguma coisa, o que eu faço? Eu passo direto. Não vou simplesmente, no meu achismo, dar a minha opinião não pedida. Eu vou guardar para mim, não vou lá verbalizar isso. A pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei, ela não me perguntou”, afirmou ela.

Inclusive, ela rebateu os comentários sobre sua fama e a exposição na internet. "Vocês vêm com essa coisa de: ‘Você é figura pública e a gente não pode falar nada. Só quer ouvir elogio’. Mas nem elogio eu estou pedindo, não comenta nada. É simples assim. Eu tenho uma coisa chamada personalidade. ‘Ah, mas o cabelo loiro estava mais bonito’. Eu quis tirar o loiro, e daí? A vida é feita assim. As pessoas se incomodam com tudo, menos com a vida delas, como pode? Falam: ‘Ah Jojo, você é grossa’. Eu não tenho paciência nenhuma. Quem mandou ser figura pública? Foi deus que mandou, mas não te dá o direito de ir na minha timeline falar o que quiser. Se falar, vai ouvir. Eu sou barraqueira mesmo, com quem precisa e onde precisa. Não comente, fique quieto, guarde para você, eu não pedi”, afirmou.

