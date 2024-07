Zilu Camargo revela como foi descobrir a traição: 'Mundo desmorona'

A socialite Zilu Camargo relembra o seu sentimento ao descobrir que foi traída em seu casamento no passado

A socialite Zilu Camargo relembrou como foi descobrir que foi traída no casamento. Em uma entrevista no canal Café com Respostas, no YouTube, ela contou sobre a sensação ao descobrir a traição.

"Acho que ali a autoestima vai pro chão, acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento. Quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, você olha e fala: ‘Eu venci, hoje eu tenho tudo que eu quero, sou a pessoa mais feliz’. Então o mundo desmorona naquele momento, você quer fugir de tudo, quer desaparecer", disse ela.

E completou sobre acreditar que não errou no casamento. "Se não sou eu, se é ele quem me traiu, ele não me merece, não posso ter essa pessoa comigo. Porque eu me dediquei, eu fui tudo pra ele e ele não pensou na hora que me traiu. Então foi isso que eu pensei, me fortaleceu", afirmou. Por fim, Zilu contou que teve a ajuda dos amigos para superar esta fase. "Busquei ajuda, principalmente com amigas, que me deram muita força", comentou.

Zilu falou sobre Dado Dolabella

Há poucos dias, Zilu Godoi fez suspense ao falar de sua relação e opiniões sobre Dado Dolabella, que assumiu a volta do relacionamento com sua filha, Wanessa Camargo, recentemente.

Durante o lançamento de seu podcast, o Café com Respostas, ela foi questionada pelo colunista Leo Dias sobre sobre qual seria, na sua opinião, o problema de Dado Dolabella. “Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Acho que não”.

Ainda no bate-papo, Godoi ressaltou que o que mais importa para ela é ver a filha feliz. “O importante é que eu quero que a minha filha seja feliz, quero que ela seja quem ela é. E eu tenho uma boa relação com ela. Então, isso, pra mim, é o que importa”, finalizou.