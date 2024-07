Virginia Fonseca coloca barrigão da gravidez para jogo

Virginia Fonseca colocou o barrigão da terceira gravidez para jogo e ainda comentou sobre alguns sintomas que tem sentido na gestação

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 40 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a influenciadora é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e espera o nascimento de José Leonardo.

Nesta quarta-feira, 3, a famosa mostrou um pouco da gravação do seu programa Sabadou Com Virginia, do SBT, e escolheu um look que deixou o barrigão à mostra. Com top e um blazer brilhante por cima, Virginia posou orgulhosa segurando o novo perfume da sua marca de beleza, que já foi um sucesso de vendas no dia do lançamento. "Hoje com Zé Leonardo para jogo", escreveu a mamãe coruja.

Mais cedo, em seu Instagram Stories, Virginia Fonseca comentou um pouco sobre os sintomas que tem sentido nesta gestação e revelou que está muito esquecida. "Esse negócio de perda de memória recente é real. Eu já esqueci duas coisas hoje e até agora não lembrei. Zé Leonardo precisa nascer logo, se não vou esquecer até quem eu sou daqui a pouco", brincou ela.

Milionária

Nesta quarta-feira, 3, Virginia Fonseca lançou um novo produto da sua marca de cosméticos e como era de se esperar, o item foi um enorme sucesso de vendas. A influenciadora e empresária chocou os internautas ao revelar quando sua empresa faturou em apenas três horas de venda.

A estrela faturou mais de R$ 1.074.129,72 em apenas três horas de vendas, sendo que efetuou pouco mais de seis mil pedidos.

Nas redes sociais, ela comemorou o resultado. “E mais um recorde para a conta! Em três horas, vendemos mais de seis mil kits do lançamento. Toda honra e glória a Deus”, escreveu ela.

Além de empresária e influencer, Virginia Fonseca também tem arrasado como apresentadora no programa Sabadou Com Virginia, exibido pelo SBT.