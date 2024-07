Maiara relata acidente durante trilha que costuma fazer há 10 anos

Bem-humorada, a sertaneja Maiara usou as redes sociais para detalhar acidente que sofreu em trilha e brincou: "Assim cai mesmo"

Nesta quarta-feira, 3, a cantora Maiara usou as redes sociais para relatar um pequeno acidente que sofreu pela manhã. A sertaneja contou que o ocorrido foi durante uma trilha que costuma fazer há mais de 10 anos.

"Estou morrendo de rir aqui. Eu fiz um vídeo, mas acho que não está indo. Eu resolvi ir na cachoeira hoje, já tem mais de 10 anos que vou nessa cachoeira, nessa trilha. Eu gosto muito de ir cedinho, quem me acompanha aqui já viu. Acordo e vou cedinho. Fui hoje, só que está um frio do caramba, eu nunca fiz isso", iniciou a dupla de Maraisa nos Stories do Instagram.

Na sequência, a famosa contou que os óculos escuros e as mãos no bolso contribuíram para que ela caísse durante o trajeto. "Me empacotei inteira, coloquei meia, parecia que eu estava indo para o Polo Norte. Mas levei uma queda tão grande, eu caí. Eu estava desse jeito, caminhando com a mão no bolso e com óculos na cara. Aí não tem como, né? Assim cai mesmo, né, Douglas?", brincou Maiara, questionando o amigo.

Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa

A cantora Maraisa e seu noivo, Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento, que será no dia 3 de outubro. E a irmã dela, Maiara, está acompanhando tudo de perto. Nesta quarta-feira, 03, ela usou seus stories no Instagram para mostrar o momento em que a noiva escolhe os doces para a festa.

"Ai, gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí", escreveu a artista, que disse: "Estou quase chorando, mas não posso porque estou maquiando. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora". Confira os detalhes!