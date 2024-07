Morre DJ Blogueirinha, a Braba, aos 29 anos de idade

Entenda o que aconteceu com a DJ Blogueirinha, a Braba, que faleceu aos 29 anos de idade após ter sido internada

A DJ e influenciadora digital Bianca Oliveira, conhecida como Blogueirinha, a Braba, morreu aos 29 anos de idade em Goiás na última quinta-feira, 4. De acordo com o site G1, ela faleceu após ter sido internada com quadro de infecção e pneumonia.

Um amigo contou que ela foi internada na terça-feira após voltar de uma viagem e passar mal. Ela foi intubada na quinta-feira, 4, e não resistiu, já que o quadro de saúde dela já estava avançado. Por enquanto, a causa da morte não foi confirmada pelos familiares, mas existem rumores de que ela faleceu em decorrência de agravantes da pneumonia.

Nas redes sociais, a irmã dela, Ana Paula, confirmou a morte da jovem e lamentou o ocorrido. "Quero aqui agradecer o apoio de todos os amigos e fãs da minha irmã. Infelizmente, não consigo responder a todos, mas muito obrigado por todo o carinho”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA OLIVEIRA (@blogueirinhaabraba)

Morte de influencer após procedimento estético

Uma influenciadora e modelo morreu em Brasília, aos 33 anos, após sofrer com efeitos colaterais da aplicação de PMMA nos glúteos. Aline Maria Ferreira realizou o procedimento em uma clinica estética e passou a ter febre, além de dores na barriga, um dia depois da aplicação. O uso do polimetilmetacrilato, substância conhecida como PMMA, em alterações estéticas virou motivo de alerta entre os médicos, já que, no corpo, pode causar necrose e inflamações.

Em entrevista ao G1, o marido de Aline revelou que a esposa estava bem após a aplicação e que os dois voltaram para Brasília pouco tempo após a cirurgia, que foi realizada no dia 23 de julho, em Goiânia. No entando, os efeitos do produto começaram a se manifestar um dia depois do procedimento, quando a modelo teve uma febre alta, mas acreditou ser algo normal.

No dia 27, a barriga de Alinne começou a doer e, no dia 28, ela desmaiou, sendo levada até um hospital do Distrito Federal, onde ela recebeu os primeiros socorros antes de ser tranferida para uma clínica particular. Um dia depois da transferência, Aline não resistiu. O corpo dela será velado nesta quinta-feira (4), como anunciaram os familiares da jovem nas redes sociais dela, reforçando que o velório será para familiares e amigos: "Para amigos e familiares que desejam prestar sua última homenagem".