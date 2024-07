Sérgio Reis fica em repouso absoluto após resultado de exame

Sérgio Reis cancela a agenda de shows do final de semana ao receber ordem médica para ficar de repouso absoluto. Saiba o que aconteceu

O cantor Sérgio Reis precisou mudar seus planos para o final de semana após receber os resultados de seus exames de rotina. Ele esteve em um hospital para realizar um check up e os médicos perceberam um problema no stent dele. Por isso, ele precisará realizar um cateterismo.

Por causa disso, o artista ficará em repouso absoluto por quase uma semana e precisou cancelar sua agenda de shows do final de semana. A notícia foi dada pela assessoria de imprensa dele nas redes sociais. Leia o comunicado abaixo:

"Informamos que no último dia 03/07/2.024 o cantor SÉRGIO REIS compareceu ao Hospital Sírio Libanês para um “check-up” e exames de rotina. Foi constatado um problema em um Stent, razão pela qual, haverá a necessidade da realização de um cateterismo para solucionar o problema. Por este motivo, o cantor deverá ficar em repouso absoluto por 05 dias. Sendo assim, os shows dos dias 06/07 na cidade de Bálsamo – SP e 07/07 na cidade de São José da Barra – MG foram cancelados e, nova data será reagendada assim que o cantor receber alta. Agradecemos a compreensão de todos!", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Reis (@serjaooficial)

Perrengue de Sérgio Reis

Recentemente, Sérgio Reis contou um perrengue que passou durante uma viagem. Após exagerar no café da manhã antes de embarcar para mais um compromisso profissional, o intérprete de Panela Velha não contava com as consequências de combinações alimentares e teve uma indisposição a milhares de metros de altura.

"Saí de Goiás para a Bahia de madrugada, em um monomotor. Tinha tomado um café da manhã muito pesado, me deu dor de barriga e precisamos descer o avião. Pegamos uma chuva forte e ficamos procurando uma pista de pouso para descer. Quando pulei do avião, me sujei todo, não deu para segurar! Foi uma loucura!", recordou.

E completou: "Tirei tênis, tirei calça, tirei tudo, joguei tudo fora. Lavei o tênis na asa do avisão, me lavei na asa do avião... Nisso, veio um cara, um taxista, e perguntou se a gente precisava de carona para a cidade. Meu músico falou que tinha um cantor ‘cagão’ ali. Eu fiquei atrás de uma moita. Quando o motorista viu que eu era o Sérgio Reis, falou que era meu fã e queria me conhecer, mas que nunca imaginou me conhecer cagando atrás da moita! Foi inusitado!", conta.