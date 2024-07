Irmã de Neymar é eleita madrinha de suposta filha com Amanda Kimberlly: ‘Dinda’

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos assume o papel de madrinha de Helena, suposta filha do jogador de futebol com Amanda Kimberlly

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, assumiu um papel muito especial na vida de Helena, a suposta filha do jogador com Amanda Kimberlly. Após a modelo confirmar o nascimento da menina e compartilhar detalhes da maternidade nas redes sociais, uma marca revelou que a irmã do craque é a madrinha da pequena e foi responsável por encomendar o enxoval.

Depois de muitos rumores, Amanda compartilhou fotos e vídeos dos detalhes do seu quarto na maternidade em seu perfil no Instagram. Para receber a pequena, ela contou com um enxoval personalizado com o nome da filha e tons claros, além de toques de dourado, que foram encomendados pela madrinha da menina.

Nos comentários, uma das marcas responsáveis pela recepção especial detalhou a relação entre Amanda e Rafaella: “Amanda, você é especial! Que a Helena traga muito amor para sua vida! Que ela seja sempre muito feliz, assim como você! Estaremos sempre aqui, para o que precisar! Muito obrigada por nos confiar o momento mais importante da sua vida!”.

Na sequência, a empresa entregou o novo ‘papel’ da irmão do craque: “Rafaella, você é uma dinda incrível! Muito obrigada também pela confiança em nosso trabalho! Felicidades a toda família!”, disseram nos comentários. Rafaella também deixou uma mensagem com alguns emojis de corações na publicação de Amanda.

Rafaella é madrinha de suposta filha de Neymar com Amanda Kimberlly

Vale lembrar que Helena nasceu no dia 3 de julho em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão.

Neymar Jr e Bruna Biancardi trocam beijos durante show:

Em meio aos rumores sobre a chegada de mais uma herdeira, a reconciliação entre o jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi é confirmada! Após especulações de que teriam reatado o relacionamento, os dois foram flagrados aos beijos na madrugada deste domingo, 7, durante um show do cantor Thiaguinho, em São Paulo.

Esbanjando alegria, o jogador de futebol e a influenciadora digital fizeram pose para os paparazzi presentes, que os fotografaram em clima de muito romance curtindo a apresentação no andar de cima da boate. Os famosos já haviam sido vistos bem próximos em outro evento na sexta-feira, 5, quando foram filmados se abraçando.