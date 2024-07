Mara Maravilha opina sobre polêmica com Lívia Andrade: ‘Máscaras caem’

Após polêmica com Lívia Andrade e Patrícia Abravanel, Mara Maravilha dá opinião sincera e sai em defesa das herdeiras de Silvio Santos

Após a polêmica envolvendo Lívia Andrade e Patrícia Abravanel, Mara Maravilha se posicionou de forma sincera e defendeu as filhas de Silvio Santos. Em suas redes sociais, a cantora deixou uma mensagem exaltando o trabalho das herdeiras do SBT, que receberam uma suposta indireta da loira da Globo no último domingo, 7.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início depois que Lívia Andrade publicou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, ela aproveitou para alfinetar as filhas de Silvio Santos: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, escreveu.

Em resposta, Patrícia compartilhou uma foto nos bastidores da emissora e afirmou que carrega o legado da família com orgulho: “Passando pra agradecer o carinho e a audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

“Receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão”, Patrícia escreveu e recebeu o apoio de Mara nos comentários da publicação: “Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não, né? As máscaras caem!”, ela disparou sobre o sobrenome de Lívia.

Mara Maravilha comenta sobre polêmica com Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

“Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também está mandando muito bem. Amooooooooooooo SS e amooooooo a família Abravanel Pati, Receba, Dani, Renatinha”, Mara completou seu recado e exaltou o legado das herdeiras do SBT. Vale lembrar que ela passou pela emissora quando comandou o ‘Show Maravilha’.

Mara Maravilha fez homenagem para Eliana:

A saída de Eliana para a Globo deu o que falar nos últimos dias e vários colegas de profissão reagiram com a mudança de carreira da loira. Inclusive, Mara Maravilha foi uma delas que fez questão de postar uma homenagem para a ex-SBT. Em sua rede social, a famosa recordou momentos ao lado da nova apresentadora global.

Mara Maravilha usou a postagem para desejar várias coisas boas para a ex-colega de emissora: "Li, o caminho de Deus é perfeito e tudo coopera pra quem está em Cristo Jesus. Bênçãos, proteção, prosperidade, enfim, tudo de Deus pra você em nome do Senhor”, disse Mara, que ganhou uma resposta de Eliana.