Rafaella Justus resgata foto de bebê com Helô Pinheiro; veja

No aniversário de Helô Pinheiro, Rafaella Justus resgata foto de quando era bebê e faz declaração emocionante para a avó; confira

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, que está prestes a ter uma grande festa de 15 anos, fez uma declaração para sua avó Helô Pinheiro. No aniversário da eterna Garota de Ipanema, a adolescente resgatou um clique de quando era bebê e fez uma homenagem.

Com pouco meses de vida, a herdeira da apresentadora com o empresário surgiu no colo da avó combinando looks. Aproveitando a lembrança especial do ensaio fotográfico, Rafaella Justus falou sobre a matriarca da família ser um grande exemplo para ela.

"Seu dia, vovó, minh grande inspiração, a mulher que eu sempre admirei e vou sempre admirar. Conta comigo para tudo sempre! Te amo muito", declarou-se a jovem.

É bom lembrar que Rafaella Justus está viajando com o pai e curtindo suas férias de julho fora do Brasil, nos EUA. Faltando pouco tempo para sua grande festa de 15 anos, ela tem dado alguns spoilers do evento luxuoso. Recentemente, ela mostrou a confecção do desenho de um de seus três vestidos.

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes. Veja mais aqui.