Eliana é pega de surpresa na Globo e chora no Domingão com Huck

A apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato com a emissora e foi surpreendida por uma homenagem

A apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato com a emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck e foi surpreendida com uma emocionante homenagem.

O apresentador Luciano Huck mostrou um vídeo que celebrou a trajetória da sua nova colega de trabalho. Narrado por seu filho Arthur, ele contou um pouco da trajetória da famosa. "São mais de 30 anos da minha mãe na TV. Nos bastidores, minha família coleciona memórias com ela: o dia em que eu nasci, que minha irmãzinha nasceu e sua risada. Mãe, você é amada por todo o Brasil e ainda mais por nós", disse o menino.

Emocionada, Eliana exaltou o início de sua parceria com a Globo, onde vai comandar o Saia Justa, no GNT, e o The Masked Singer Brasil. "Realmente é um novo ciclo da minha vida e se eu não tivesse a minha família, nada disso seria possível. Pena que meu paizinho não está mais aqui para sentir essa emoção comigo. É só o começo de uma linda história", disse ela, que enfrentou o falecimento de seu pai recentemente.

Eliana surge animada a caminho da final da Dança dos Famosos

Assim que chegou na empresa, a loira gravou um vídeo para o Gshow e contou que estava animada para pisar no palco do entretenimento da Globo. "Acabei de chegar aos Estúdios e estou muito feliz", afirmou a artista.

"Vou encontrar a Ana Maria, meu amor, na final do Dança dos Famosos. Essa é a primeira vez que eu piso no palco do entretenimento da Globo, já fui ao Fantástico e agora o Domingão", completou Eliana. Para a noite especial, a comunicadora apostou em um conjunto de blusa cropped de manga comprida e com detalhes brilhantes na gola e uma saia branca justa ao corpo.