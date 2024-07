Eliezer diz que repercussão o fez monetizar aparência: "Ganhava para fazer"

O influenciador Eliezer falou sobre suas motivações para se submeter a uma série de procedimentos estéticos e relembrou a decisão de desfazê-los

Após sua participação no BBB, Eliezer passou por uma transformação estética e se submeteu a uma série de procedimentos no período de seis meses. No entanto, no final do ano passado, o empresário resolveu desfazer os preenchimentos faciais após perceber que seus traços estavam muito diferentes. Em entrevista ao GShow, ele falou sobre sua aparência.

Entre as intervenções estavam harmonização facial, implante de cabelos e barba, rinoplastia, aplicação de lentes de contato dental, preenchimento do maxilar, tratamentos de pele, ginecomastia e lipoaspiração. E um dos motivos para continuar com os procedimentos foi o dinheiro.

Isso porque ele recebia um cachê para fazer publicidade para os médicos e/ou clínicas. "Como minha aparência era uma coisa que causava repercussão, aprendi a monetizar em cima disso. Quando fazia, ganhava para fazer, então isso me deixou ainda mais viciado, porque todas as vezes eu divulgava o procedimento do médico, fazia a publicidade. Quando vi, fazia procedimento todos os meses!", contou.

Críticas

Outro motivo foi o incômodo com as críticas. "Estava passando por uma distorção de imagem, percebi que as harmonizações que fiz depois do programa foram porque as pessoas me xingavam. Minha aparência sempre foi pauta e tinha muita repercussão. Numa tentativa das pessoas me chamarem de bonito, perdi a mão, exagerei", confessou ele, que disse que tirou tudo.

Alertado por sua esposa Viih Tube sobre a possibilidade de estar sofrendo de distorção de imagem, Eli optou por resgatar sua aparência natural. "A Viih falou que eu podia estar passando por uma distorção de imagem e me perguntou se estava fazendo por mim ou para as pessoas pararem de me xingar, dizerem que sou feio. Comecei a pensar e a única vez que fiz [harmonização] por mim, que queria me sentir melhor, foi antes do programa. Depois, foi para tentar chegar à perfeição, porque as pessoas falavam sobre minha aparência", contou.