Rafael Cardoso divide clique encantador com a filha caçula: "Que amor"

O ator Rafael Cardoso encantou os seguidores das redes sociais ao postar alguns cliques inéditos com a filha caçula, Helena

Rafael Cardoso encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 7, ao compartilhar alguns cliques em família. O ator, que se envolveu em problemas na justiça recentemente, tem mantido uma vida mais discreta na web.

No feed do Instagram, o artista postou algumas fotos ao lado psicóloga Carol Ferraz, a filha deles, Helena, e um amigo, e mandou um recado. "E que venha a semana: Foco, trabalho e resiliência. Com amor fica mais leve!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores encheram o post de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Que fofura", se derreteu uma fã. "Que princesa", falou mais uma.

Vale lembrar que Rafael também é pai de Aurora, de 7 anos, e de Valetim, de 4, frutos de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Mariana Bridi. Os dois se separaram após 16 anos juntos. Em entrevista a TV CARAS, o ator lamentou o afastamento dos filhos após a separação.

"Essa separação, ruptura, uma troca de vida e vai [viver] sem os filhos, né? Sempre fui muito família, sempre cuidei deles efetivamente não era pai de Instagram. Tanto que nunca fiquei movimentando muito o Instagram dos meus filhos. Então, eu era um pai de verdade, é difícil uma ruptura dessas", disse ele, que revelou que está um ano sem ter contato com as crianças.

Rafael Cardoso vira a página ao relembrar polêmicas

O ator Rafael Cardoso marcou presença na estreia do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. Os últimos meses foram bastante conturbados para o artista. Em entrevista, ele menciona que virou a página após enfrentar todas essas polêmicas: "Não sou vítima".

Durante a conversa com a TV CARAS, Rafael admite que passou por momentos difíceis desde que encerrou seu casamento com a influencer Mariana Bridi, os dois ficaram juntos por 16 anos. Apesar disso, o ator reforça que não ocupa o lugar de vítima, ele admite que não estava em um bom momento.

"E assim não estou aqui para me vitimizar. Realmente, acabei me perdendo em alguns momentos, me perdi por excesso também, compulsividades. Tive que assumir para conseguir está aqui hoje sereno [...]", disse ele. Confira a entrevista completa!