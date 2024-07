Chrystian: como foram os últimos momentos de vida do cantor

Viúva do sertanejo Chrystian revela detalhes sobre como foram as últimas horas de vida do cantor antes da morte inesperada: ‘Não acordou mais’

O cantor Chrystianfaleceu em junho de 2024 e a dor de sua morte ainda acompanha a sua família. Nesta quarta-feira, 3, a viúva dele, Key Vieira, esteve no programa Chega Mais, do SBT, e relatou como foram os últimos momentos de vida do artista.

Em sua declaração, Key contou que Chrystian não acordou pela manhã e ela tentou de tudo para acordá-lo, mas sem sucesso. Então, ela chamou o helicóptero da polícia para levá-lo ao hospital. Lá, ele passou por exames, mas morreu ao sofrer uma parada cardíaca.

"Eu achei o Chrys um pouco cansado, então liguei para a médica Nayara. Ela recomendou: 'vamos internar e fazer uns exames'. Agendamos a internação para o dia seguinte. Acordei ele e disse: 'Marquei a internação'. Mais tarde, perguntei o que ele queria jantar antes de começar o jejum. Ele pediu um bife e um ovo frito. Preparei, ele comeu, e ficamos assistindo TV. Dormimos normalmente. Mas ele não acordou mais", disse ela.

E completou: "Nunca precisei acordar o Chrystian para nada. O horário dele era sagrado. Quando vi que ele não levantou, achei estranho. Ele sempre tinha o celular ao lado. Quando fui acordá-lo, ele não respondia. Liguei para a médica, e ela pediu para medir a glicemia e a pressão. Meu filho tinha descido, acordei minha filha para a escola. Chrystian estava dormindo, mas o sono parecia mais profundo. Dei um beijo nele, mas ele não reagiu. Chamei meu filho e tentamos de tudo enquanto aguardávamos o socorro".

Por fim, ela disse: "Pensei que Deus estava cuidando de tudo e que o Chrystian só estava dormindo. Chrystian saiu de casa desacordado e não acordou mais. Suspeitaram inicialmente de uma causa neurológica, mas depois acreditaram que fosse renal, com uma pequena pneumonia. Ele foi fazer exames, e o médico estava otimista, mas ele teve uma parada cardíaca".

A causa da morte de Chrystian

A causa da morte do cantor Chrystian foi revelada pelo hospital Hospital Samaritano Higienópolis, em nota enviada ao portal Splash, do UOL. Após algumas horas do falecimento do artista na noite desta quarta-feira, 19, eles falaram o que tirou a vida dele.

Segundo divulgado pela instituição, o cantor faleceu por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

"O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", divulgaram.