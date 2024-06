Causa da morte do cantor Chrystian é revelada pelo hospital

Após quase um dia, hospital divulga a causa da morte do cantor Chrystian; o famoso teve quadro de doença agravado por comorbidades; veja os detalhes

A causa da morte do cantor Chrystian foi revelada pelo hospital Hospital Samaritano Higienópolis, em nota enviada ao portal Splash, do UOL. Após algumas horas do falecimento do artista na noite desta quarta-feira, 19, eles falaram o que tirou a vida dele.

Segundo divulgado pela instituição, o cantor faleceu por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

"O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", divulgaram.

É bom lembrar que, em fevereiro deste ano, o sertanejo já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Na época, Chrystian chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita por Key Vieira.

Porém, a cirurgia precisou ser adiada e seria realizada no fim deste ano. Em sua rede social, o cantor explicou o motivo na época do cancelamento temporário do procedimento. "Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", explicou ele.

Chrystian tinha sido internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele estava tomando medicamentos que impediam a cirurgia do órgão.

A esposa dele, Key Vieira, com quem ficou casado por 29 anos e teve dois filhos, tentou salvar a vida dele ao se dispor a doar seu rim. Momentos antes da morte dele, ela postou um registro de fé em sua rede social.

Em nota na rede social, a assessoria e família declararam o luto. "Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores", escreveram.

Velório do cantor Chrystian

A morte do cantor Chrystian comoveu os fãs ao redor do Brasil e, principalmente, sua família. O velório aconteceu nesta quinta-feira, 20, e teve a presença do irmão dele, Ralf, da viúva, Key Vieira, e dos dois filhos, João e Lia. Os herdeiros do artista foram fotografados enquanto se despediam do pai ao lado do caixão.

Lia e João foram fotografados pelos paparazzi enquanto apoiavam a mãe durante o velório e também apareceram emocionados enquanto lamentavam a morte dele. Os dois são frutos do relacionamento de 29 anos de Chrystian e Key. Veja as fotos aqui.