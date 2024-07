Viúva de Chrystian fala sobre a dor do luto: ‘Piores momentos’

Viúva de Chrystian, Key Vieira esteve no programa Chega Mais, do SBT, e desabafou sobre como estão sendo os dias de luto pela morte do cantor

Viúva do cantor sertanejo Chrystian, Key Vieira comoveu os fãs do marido ao falar sobre a dor do luto. Ele morreu em junho deste ano e a família enfrenta a saudade dele. Durante uma participação no programa Chega Mais, ela apareceu triste e desabafou sobre esta fase da vida.

"Dias horríveis, muito difíceis. O anoitecer e o amanhecer são os piores momentos. Deitar na nossa cama, acordar, são as horas mais difíceis", disse ela, e completou: "Durante o dia, você se entretém com as coisas. Tem problemas, tem alegrias. Meus dois filhos são joias que ele me deixou. Mas quando anoitece e amanhece, é difícil. A solidão aperta e a falta dele é insuportável. É um horror".

Então, Key informou do que mais sente falta. "De tudo. Estávamos sempre juntos. Vivíamos o tempo inteiro lado a lado. Antes, eu não ia aos shows, ficava com as crianças. Mas, durante o tratamento dele, eu acompanhava todos os shows. Estávamos passando todo o tempo juntos, intensamente. ivemos 30 anos intensamente, sempre juntos. Nós éramos um pouco egoístas, queríamos ficar só os dois juntinhos. Aproveitamos nossos 30 anos assim, intensamente. Mas aí meu anjo se foi", afirmou.

Key e Chrystian tiveram dois filhos juntos, João Pedro e Lia.

Filha caçula de Chrystian fez aniversário após a morte dele

A morte do cantor Chrystian aconteceu há pouco mais de uma semana e a família dele teve outro momento marcante. Neste final de semana, a filha caçula dele, Lia Vieira, fez aniversário poucos dias depois da morte do pai.

A menina completou 13 anos de vida em meio ao luto pelo pai e a mãe dela, Key Vieira, fez uma homenagem para a herdeira nas redes sociais. Key fez um post com várias fotos do crescimento da filha e se declarou.

"Hoje é dia de festa! Dia de alegria por aqui… nossa princesa tá fazendo 13 aninhos. Parabéns alegria da nossa vida", disse ela.