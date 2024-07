Johnny Hooker revela por que não abre intimidade para fãs e diz: 'Se chocariam'

Em entrevista à CARAS Brasil, Johnny Hooker revelou detalhes sobre parceria com Pabllo Vittar na faixa Cuba e confessou que pensa em voltar a atuar

Johnny Hooker (36) tem vivido um momento de celebração em sua carreira desde o lançamento do remix da faixa Cuba, o qual divide os vocais com Pabllo Vittar (30). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou sobre o sucesso da canção nas plataformas digitais e também sobre a curiosidade dos admiradores por detalhes de sua intimidade, o qual ele prefere resguardar um pouco.

"Essa música já era disco de ouro com mais de 10 milhões de streams desde o começo do ano, o maior hit do meu último álbum", disse Johnny, que originalmente lançou Cuba em 2022, no álbum Orgia. "Foi a Pabllo que já amava e que escolheu. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o remix, foi uma escolha natural", completa.

Para Johnny, a chegada de Pabllo na música foi o complemento perfeito, além de ser uma forma de comemorar com grande estilo os números que o seu terceiro álbum teve ao longo dos últimos dois anos. "Tô muito feliz com esse lançamento, principalmente por ter sido bem inesperado. A Pabllo estava no estúdio para realizar um outro trabalho, fizemos o convite, ela topou e já gravamos. Trabalhar com ela foi uma experiência incrível e ver a música ganhar uma nova vida com o remix, foi muito incrível".

Muito ligado às redes sociais, onde faz questão de acompanhar de perto o desenvolvimento de seu trabalho, o pernambucano ainda comentou sobre como lida com a pressão para se enquadrar dentro de um mercado onde o Tiktok tem moldado um novo jeito de se consumir música.

Se divertindo fazendo vídeos de dança, Johnny garante que divulgar a canção através de coreografias surge de maneira natural e que não se sente pressionado pela indústria, mas pelo contrário. "Eu brinco que sou filho biológico de Madonna, então a dança e a expressão corporal sempre foram muito importantes no meu trabalho", diz.

"Se você observar o clipe de Alma Sebosa de 2014 já tem uma cena de coreografia onde estamos num palco. Então zero pressão até porque o formato dancinha praticamente nem existe mais no tiktok. Fiz por que amo dançar mesmo e achei que ficou uma graça a coreô", finaliza.

INTIMIDADE E PLANOS FUTUROS

Apesar de não fazer o tipo discreto nas redes sociais, Johnny, que tem pouco mais de 490 mil seguidores no Instagram, confessou que é uma pessoa que costuma controlar um pouco suas publicações nas redes sociais por medo da repercussão negativa.

"Tento mostrar um pouco da minha rotina também, mas sinto que talvez minha vida não ofereça a fofoca convencional; quem traiu, quem namora quem, casamento, filhos, essas fofocas que o povo gosta. Às vezes acho que se mostrar demais o povo até se chocaria, elas são muito profanas pro senso comum. Mas tento equilibrar, compartilhando o suficiente para manter uma conexão com meus fãs. É uma linha tênue, mas acredito que é possível manter esse equilíbrio sim".

Com experiência em projetos na televisão e no cinema, Hooker conta que apesar de ter dado um tempo na carreira de ator, não é algo que ele esqueceu totalmente e projetos podem ser estudados nos próximos anos. "Amo atuar", diz ele, que em 2014 foi elogiado por sua participação na novela Geração Brasil, da TV Globo.

"Até surgiram convites para o cinema antes da pandemia, mas depois ficou complicado. Mas se me chamassem, eu iria na hora, amo a rotina ali no estúdio. A atuação é uma paixão que complementa minha carreira musical, e estar em um set de gravação sempre traz uma energia inexplicável. É algo que, sem dúvida, quero revisitar no futuro", finaliza.