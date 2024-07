Rodrigo Sant’Anna leva trajetória de vida para o cinema: 'Vim da comunidade'

Em entrevista ao CineBuzz, o ator Rodrigo Sant’Anna explicou mudanças no roteiro de Tô de Graça - O Filme, projeto que ele adaptou da série do Multishow

Em cartaz em todo o Brasil com Tô de Graça - O Filme, Rodrigo Sant'Anna revelou que a história por trás do longa tem inspiração em cenas que ele viveu quando era mais jovem. Em entrevista ao CineBuzz, o ator abriu respondeu os questionamentos do filme apresentando cenas mais sóbrias e com discurso social engajado.

"Eu acho que os personagens são engraçados porque eles são muito verdadeiros. Então acho que não existe uma virada de chave 'vou fazer agora um momento mais sóbrio'. Acho que eles estão vivendo um momento mais sóbrio e aí, naturalmente, esse recado acontece", avalia.

O ator, que também é responsável por assinar o roteiro e produção do longa, que é uma sucessão da série que foi exibida por cinco temporadas no Multishow, afirma que em diversos momentos se viu dentro do próprio texto. Isso porque ele e parte do elenco que já vivenciou a mesma realidade.

"Parte da minha história e da Bele, são muito similares às dos personagens. Eu vim da comunidade, então quando eu falo no texto final da Graça que ela diz: 'eu não sei se iria ter a comida na mesa, mas o tiroteio do meio-dia, a gente sabia que iria ter'. Eu estava habituado com uma realidade de tiro, de todas as dificuldades que a gente retrata no filme", afirma.

Rodrigo ainda completa falando sobre o desdobramento da vida dos personagens da série, como a Britney, que no filme finaliza sua faculdade e se torna a primeira pessoa com ensino superior da família. Segundo o comediante, o projeto também retrata a vida de muitos brasileiros que vieram de uma realidade muito pobre.

"Acho que o filme fala disso, de oportunidade, que talvez seja um pouco mais difícil para algumas pessoas, e eu acho que esses personagens, sem dúvida, eles retratam essa dificuldade de uma maneira divertida", diz ele, que completa: "Eu vejo minha mãe emocionada no momento onde eu consegui concluir alguma coisa que eu me predispunha lá atrás, porque de fato a gente sabe dessas dificuldades. É natural que isso emocione, porque a gente vê que essas figuras são verdadeiras e tá junto com a nossa existência".

