Rafael Vitti abre álbum de fotos em aula de gastronomia: ‘Aprendendo muito’

Rafael Vitti surpreendeu os internautas nesta quarta-feira, 03, ao mostrar fotos de seu aula de gastronomia nas redes sociais

Rafael Vitti surpreendeu os seus seguidores nesta quarta-feira, 03, ao abrir em suas redes sociais um álbum de fotos de uma aula de gastronomia. No álbum, Vitti aparece trajado para trabalhar na cozinha, além de mostrar os momentos em que teve aula de professores especializados e os pratos que preparou.

O ator está fazendo aulas na Le Cordon Bleu, uma escola renomada de gastronomia. "Desenvolvendo habilidades e aprendendo muito! Esse mês promete muitas preparações sofisticadas", escreveu ele na legenda da publicação em que se mostra colocando a mão na massa.

Os seguidores do marido da Tatá Werneck encheram os comentários de incentivos ao astro: “Que massa, Rafa! Maneiro demais”, escreveu um internauta, “Rafa nunca para, está sempre fazendo algo”, disse outra, “Orgulho da Paola carosella”, brincou uma terceira, “Ansiosa pela aula de grão de bico”, escreveu a esposa do ator.

Vale ressaltar que recentemete o ator também tem compartilhado seus conhecimentos na cozinha em lives no TikTok.

Tatá Werneck expõe fase difícil no casamento com Rafa Vitti

Tatá Werneck abriu o coração e relembrou uma fase difícil de seu casamento com Rafa Vitti durante sua participação no 'Conversa com Bial', na Globo. Com sinceridade, a humorista revelou que o casal enfrentou uma crise durante a pandemia e explicou como conseguiram superar os desafios juntos.

Enquanto conversava com Pedro Bial sobre sua vida pessoal, Tatá revelou se pensa em aumentar a família, além de relembrar que já viveu dificuldades em seu casamento no passado: "Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria”, ela brincou.

“Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo", Tatá entregou a chave para seu relacionamento de sucesso, que já dura sete anos, sendo quatro deles casados. Inclusive, o casamento rendeu frutos, a pequena Clara Maria, de quatro aninhos, que pode ganhar um irmãozinho em breve.