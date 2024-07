Após 7 meses, Fabiana Justus curte shopping com as filhas pela primeira vez

Durante o tratamento de leucemia, Fabiana Justus pôde levar as filhas gêmeas ao shopping pela primeira vez depois de sete meses

Fabiana Justus está cada dia mais perto de voltar a ter a sua vida "normal". A empresária, que foi diagnosticada com leucemia em janeiro, passou por um transplante de medula em março e atualmente a doença está em remissão. Porém, como o tratamento deixa a imunidade muito baixa, ainda é necessário ter alguns cuidados.

No entanto, nesta quarta-feira, 3, a famosa pôde curtir um dia no shopping com as filhas gêmeas depois de sete meses. Em seu Instagram Stories, Fabiana fez questão de compartilhar o momento especial. Ela caminhou de mãos dadas com Chiara e Sienna, de cinco anos, e as três estavam usando looks combinando.

Além disso, Fabi foi à uma famosa loja de roupa fazer compras, andou nos bichinhos com as pequenas e também fez questão de levar as herdeiras ao cinema para assistir Divertidamente 2. "Faz sete meses que eu não piso em um shopping. Elas queriam muito andar de bichinhos comigo. Delícia viver um pouco de vida normal. Viemos cedo e está tipo cinema particular. Foi a condição dos meus médicos para me liberarem", disse ela.

Fabiana também compartilhou a sua opinião sobre o filme "Eu amo o 1 e adorei o 2. Um filme que nos faz refletir sobre sentimentos, algo que todos temos que trabalhar dentro de nós. Também acho muito legal para as crianças aprenderem a nomear o que sentem".

Casada com Bruno D'Ancona, Fabiana Justus também é mãe de Luigi, de dez meses.

Reflexão

Depois, Fabiana Justus fez uma reflexão sobre o momento. Como ela precisou ficar um tempo isolada, a famosa passou a dar muito mais valor aos momentos simples. "Que especial que foi hoje. Como a gente dá valor para coisas que antes a gente não dava quando a gente perde essas coisas. Uma simples saída para o shopping, uma ida ao cinema são coisas que antes passava batido. Nada disso era tão especial e tão importante", disse.

Em seguida, Fabi comentou que esse será o principal aprendizado que ela levará do momento difícil. "E aí de repente quando você não tem a possibilidade de fazer essas coisas e aí de repente você volta a fazer, mesmo que seja aos poucos, o valor que a gente dá para essas coisas é surreal. A vida depois de tudo isso, sem dúvida nenhuma, fica mais colorida, mais alegre", completou.