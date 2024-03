Fabiana Justus surge sorridente após transplante de medula: 'Parece um sonho'

Após realizar o transplante de medula óssea, a influenciadora Fabiana Justus agradeceu o apoio e mensagens de carinho que tem recebido

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 28, para conversar um pouco com os seguidores a respeito do transplante de medula óssea. Sorridente, ela compartilhou sua felicidade e revelou que, em breve, deve dividir um registro em formato de vídeo de todo o processo.

"Parece que ontem foi um sonho. Estou até agora meio em choque. Quero agradecer todas as mensagens que estou recebendo, cheias de amor, não tenho palavras. Mal dormi. Tomei um remedinho e não consegui, acho que estava muito eufórica", iniciou Fabiana em seus stories no Instagram.

E continuou: "Fui gravando todos os dias meio que um diário antes do transplante e estou editando. Se ficar legal, posto para vocês. Pelo menos vocês vão acompanhar um pouquinho dos meus sentimentos até chegar no dia do transplante".

Na sequência, Fabiana Justus revelou que optou por não contar sobre o procedimento antes e que apenas seus pais e seu marido, Bruno Levi D'Ancona, sabiam quando iria acontecer. "Como tinha muita coisa para dar certo até rolar o transplante, ninguém sabia que eu iria fazer. E agora dá vontade de gritar para o mundo", declarou.

Por fim, a influenciadora contou que recebeu bastante apoio dos médicos, que a tranquilizaram e ajudaram a controlar a ansiedade desde o início do procedimento. "Eles falavam 'fica tranquila, confia no processo', o pessoal do banco de sangue também. Eles começam as quimios pré-transplante antes do doador doar a medula dele, então me dava um pouco de aflição desse descasamento", disse.

Fabiana Justus fala sobre transplante de medula. Foto: Reprodução / Instagram

Na última quarta-feira, 27, Fabiana Justus contou publicamente que havia realizado o transplante de medula óssea e dividiu com o público um relato emocionante. Através de um texto, ela agradeceu o doador - do qual ainda não tem conhecimento da identidade, e compartilhou detalhes de sua recuperação.

"Desde o dia que soube que encontraram eu só agradeço. E seguirei eternamente grata. Ainda temos um caminho pela frente, precisamos aguardar a 'pega' da medula para poder ter alta do hospital. Depois continuar me cuidando e isolada por um tempo, fazendo bastante acompanhamento", escreveu a filha de Roberto Justus em um trecho.

Fabiana Justus detalha espera para receber doação de medula

Nesta quarta-feira, 27, Fabiana Justus usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Através dos stories do Instagram, Fabiana dividiu um novo relato após anunciar a novidade para suas seguidoras. Feliz da vida, a influenciadora afirmou que a doença não fará mais parte de sua vida e agora precisa de torcida para sua recuperação. Apesar da realização, ela também destacou que enfrentou um longo caminho até receber a doação.

Inclusive, a filha do empresário Roberto Justus aproveitou para explicar que não existe uma fila, e sim, uma busca por doadores compatíveis. Confira!