Fabiana Justus detalha espera para receber doação de medula: ‘Não tem fila’

Após receber transplante de medula, Fabiana Justus explica como funciona ‘fila’ e compartilha bastidores da espera por doação

Nesta quarta-feira, 27, Fabiana Justus usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Através dos stories do Instagram, Fabiana dividiu um novo relato após anunciar a novidade para suas seguidoras. Feliz da vida, a influenciadora afirmou que a doença não fará mais parte de sua vida e agora precisa de torcida para sua recuperação. Apesar da realização, ela também destacou que enfrentou um longo caminho até receber a doação.

Inclusive, a filha do empresário Roberto Justus aproveitou para explicar que não existe uma fila, e sim, uma busca por doadores compatíveis: “Diferente de outros transplantes, o transplante de medula óssea não tem fila. Ele depende do encontro de doadores compatíveis única e exclusivamente com cada pessoa!”, ela iniciou o relato.

Além disso, Fabi revelou que, embora ninguém de sua família fosse totalmente compatível, ela contou com o apoio de uma pessoa desconhecida. Assim que encontraram um doador compatível, ele prontamente se dispôs a fazer a doação. A agilidade foi fundamental para o tratamento da influenciadora, que enfrenta a Leucemia Mieloide Aguda.

“A primeira é que encontraram meu doador, e a segunda é que meu doador se disponibilizou rápido a doar”, a empresária celebrou as conquistas. Por fim, Fabiana revelou que tem pretende conhecer o doador. No entanto, ela precisa aguardar entre um ano e meio a dois anos para poder encontrar e agradecer a pessoa responsável por sua "segunda chance".

🚨FAMOSOS: Fabiana Justus faz novo vídeo e afirma que passou por um transplante de medula.



pic.twitter.com/rG7eFl7S5Z — CHOQUEI (@choquei) March 27, 2024

Para quem não acompanhou, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia no final de janeiro deste ano, após buscar atendimento hospitalar devido a fortes dores. Após o diagnóstico, a influenciadora ficou internada para realizar sessões de quimioterapia. Mãe de três crianças, ela retornou ao hospital para complementar o tratamento com o transplante de medula.

Fabiana Justus revela emoção ao receber transplante:

Nesta quarta-feira, 27, Fabiana Justus recebeu seu transplante de medula óssea e expressou sua gratidão ao doador pela "segunda chance" em sua vida. Através de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou alguns cliques direto do leito do hospital, visivelmente emocionada com o procedimento.

Entre os registros, ela aparece recebendo o transplante, que é semelhante a uma transfusão de sangue. Na legenda, a filha do empresário Roberto Justus fez questão de agradecer ao doador e emocionou ao compartilhar detalhes do procedimento e também de sua recuperação a partir de agora; confira o relato de Fabiana Justus.