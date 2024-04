Fabiana Justus explica idas ao hospital após transplante de medula

Após realizar um exame de controle para avaliar a medula, Fabiana Justus contou quantas vezes precisa retornar ao hospital semanalmente

Após o sucesso do transplante de medula óssea, realizado em março, a influenciadora digital Fabiana Justus segue retornando ao hospital semanalmente para dar seguimento ao tratamento contra o câncer. Na manhã desta sexta-feira, 26, a filha do empresário Roberto Justus publicou uma nova foto na unidade de saúde.

Em seus stories no Instagram, Fabiana explicou que precisa fazer o retorno cerca de duas vezes por semana. No entanto, uma terceira vez se fez necessária depois de realizar o mielograma, um exame para avaliar o funcionamento da nova medula.

"Cá estamos nós outra vez! Duas vezes por semana, essa foi a terceira por causa do exame de ontem", escreveu ela na legenda da imagem. No dia anterior, Fabiana Justus contou que precisou de sedação para realizar o procedimento mencionado.

"Hoje vim fazer o mielograma, um exame de controle para ver como está a medula! Estamos no D + 29 (29 dias do meu transplante!)!! Vamos que vamos, rumo aos primeiros 100 dias! Obrigada mais uma vez pela torcida, orações e ENERGIA maravilhosa de sempre!", declarou a influenciadora em seu perfil no Instagram.

Recentemente, a irmã de Rafaella Justus respondeu algumas dúvidas dos internautas a respeito de sua nova rotina pós-transplante. Em uma conversa com os seguidores, ela revelou que chega a ingerir 43 comprimidos de remédio por dia.

"O transplante alogênico (que é o que fiz, que as células são de outra pessoa) requer muitos remédios no pós. Tem os imunossupressores para a medula nova não rejeitar ou estranhar o corpo novo, tem protetor de fígado, corticoides, protetor gástrico, remédios para enjoo, antifúngico e antiviral (por conta da imunidade baixa), antibiótico profilático, magnésio… No total são 43 comprimidos ao dia", disse Fabiana.

Fabiana Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus ganha presente emocionante do marido

Em meio ao tratamento contra o câncer, a influenciadora Fabiana Justus foi surpreendida com um presente cheio de significado de seu marido, o empresário Bruno D'ancona, com quem tem três filhos e está casada há 13 anos.

Inclusive, a lembrança mega especial foi dada por conta do aniversário de casamento deles. Realizando uma homenagem à herdeira de Roberto Justus e por tudo o que ela está enfrentando, o esposo pediu para fazerem um colar de ouro com diamantes com a imagem de Rocky Balboa, fazendo menção à força da amada.

Além da frente com a imagem que remete à força, a parte de trás do acessório também tem significado com a seguinte frase escrita: "Orgulho infinito da gigante Fabi Balboa". As iniciais de Bruno e dos três filhos deles, Chiara, Sienna e Luigi também foram gravadas. Confira!