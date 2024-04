Fabiana Justus recebe alta hospitalar após transplante de medula óssea

Fabiana Justus mostra fotos com seus três filhos e o marido ao chegar em casa após passar algumas semanas internada

A influenciadora digital Fabiana Justus já está em casa! Nesta terça-feira, 16, ela anunciou para os fãs que recebeu alta hospitalar após ter sucesso no transplante de medula óssea. Nos primeiros meses do ano de 2024, ela fez o tratamento contra a leucemia mieloide aguda e teve bons resultados após receber a doação de medula.

Nas redes sociais, ela celebrou a alta ao mostrar um álbum de fotos do seu reencontro com os três filhos, Chiara, Sienna e Luigi, e o marido, Bruno D’Ancona. “Em casa! Obrigada Deus!”, disse ela.

Vale lembrar que Fabiana Justus teve dois ciclos de internação. No primeiro deles, ela fez sessões de quimioterapia. Durante a pausa, ela foi para casa ficar com os filhos e receber o carinho deles. Logo depois, ela voltou ao hospital e fez o transplante de medula óssea. Por causa de sua imunidade baixa, ela não podia receber visitas e ficou com apenas uma acompanhante.

Fabiana Justus detalha espera para receber doação de medula

Na quarta-feira, 27, Fabiana Justus usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Através dos stories do Instagram, Fabiana dividiu um novo relato após anunciar a novidade para suas seguidoras. Feliz da vida, a influenciadora afirmou que a doença não fará mais parte de sua vida e agora precisa de torcida para sua recuperação. Apesar da realização, ela também destacou que enfrentou um longo caminho até receber a doação. Confira!